MOB Entertaiment präsentiert ein Origin-Video für Poppy Playtimes Antagonist

Mit der kürzlichen Umbenennung in MOB Entertiment hat sich das für Poppy Playtime und Project: Playtime verantwortliche Studio dem Experimentieren in neuen Bereichen der audiovisuellen Produktion geöffnet. Und obwohl wir so schnell keine Neuigkeiten erwartet hatten, hat das Team ein ziemlich kurioses Video über einen der bekanntesten Charaktere in ihrem Horroruniversum geteilt: Huggy Wuggy.

Das zahnige Plüschmonster mit dem einschüchternden Grinsen ist der Protagonist einer Multikameraaufnahme, die die Geschichte erzählt, wie das 1170-Experiment aus einer Regierungseinrichtung entkommt und den Wald betritt, wo er seine Entführer nacheinander jagt. Dies wäre der Ursprung von Huggy Wuggy, bevor er in der Spielzeugfabrik ankommt, wo wir ihn zum ersten Mal in Poppy Playtime treffen. Sie können das vollständige Video unten ansehen.

Während wir weiterhin die ständigen Updates für Project: Playtime genießen, warten wir auf Details zur Veröffentlichung von Poppy Playtime Kapitel 3, die irgendwann im Jahr 2023 erscheinen wird.