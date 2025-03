HQ

MLB The Show -Reihe feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. San Diego Studio feiert mit der gleichen Grafik-Engine, die sie seit Anbeginn der Zeit verwenden. Ich behaupte zwar, dass dies die beste Sportspielserie auf dem Markt ist, aber es lässt sich nicht leugnen, dass sie sich ändern muss. Das war etwas, worunter auch die NHL-Serie lange Zeit gelitten hat, aber zum Glück zu etwas Neuem übergegangen ist. Die selbst entwickelte Grafik-Engine des Studios muss aktualisiert werden, denn wenn ich mir ein Video vom 10 Jahre alten MLB 15: The Show (das noch eine PlayStation 3- und Vita-Version hatte) ansehe, gibt es keine großen Unterschiede. Ist es hässlich? Nein. Aber kann es verbessert werden? Absolut.

MLB The Show 25 ist vielleicht das beste Spiel der Serie.

Aber was soll's, wenn es hier so viel zu mögen gibt. Vor allem, wenn es um das Wichtigste von allen geht: Baseball. Auf dem Spielfeld ist das Spiel unangefochten. Jahr für Jahr werden auch kleine Änderungen am Gameplay vorgenommen, um es immer mehr an das anzupassen, was man im wirklichen Leben sehen kann. Dieses Jahr gibt es viele neue Animationen für die Spieler, wodurch alles besser fließt als zuvor, das Fielding fühlt sich reaktionsschneller an und es gibt schnellere Reaktionen und eine neue Anzeige, wenn man seine Bälle von einem Spieler zum anderen wirft, macht einen großen Unterschied. Wenn Sie Ihren Zähler im roten Bereich landen, hätte der Empfänger vier Meter groß sein müssen, um ihn zu fangen. Außerdem fühlen sich computergesteuerte Spieler schlauer, besonders wenn es um ihre Hitter geht. Ich bin jemand, der dazu neigt, sich auf meine Fastballs zu verlassen, um einen dritten Strike mit einem Slider oder Ball außerhalb der Zone zu erzielen. In diesem Jahr hat die KI gelernt, sich anzupassen, wenn man also zu oft die gleiche Sequenz wirft, wird man bestraft.

Die vielleicht größte Neuerung auf dem Spielfeld ist das sogenannte "Ambush Hitting". Früher hatten wir den "Guess Pitch", bei dem man erraten konnte, welche Art von Pitch kommen würde und in welche der sechs verschiedenen Zonen (d.h. unten links, hoch in der Mitte, etc.) der Ball geliefert wurde. Wenn du richtig geraten hast, bekam der Ball einen Schub, wenn du ihn triffst. In diesem Jahr wurde dies überarbeitet, um nur zwei Möglichkeiten zu haben. Kommt der Ball auf die linke oder rechte Seite der Zone? Bewegen Sie den rechten Joystick auf Ihre Vermutung und Ihr Ziel, das als PCI (Plate Coverage Indicator ) bezeichnet wird, wird größer, wodurch es wahrscheinlicher wird, dass Sie den Ball treffen. In der zweiten Zone wird dein Ziel jedoch kleiner sein, wo es schwieriger ist, einen guten Treffer zu erzielen. Dies ist optional, wenn Sie also nicht All-In gehen möchten, können Sie sich dafür entscheiden, ein gleiches Ziel für die gesamte Zone zu haben. Wenn du nicht viel Wissen über die MLB The Show -Serie hast, ist das Ziel etwas, das du um eine markierte Zone herum bewegst und versuchst, ihn dorthin zu bringen, wo der Ball schließlich landen wird, was leichter gesagt als getan ist.

Computergesteuerte Gegner sind schlauer als früher.

Auf Rasen ist das Gefühl immer noch hervorragend und obwohl die diesjährigen Ergänzungen die Serie nicht revolutionieren, sind sie immer Schritte in die richtige Richtung. Wie sehen die Verbesserungen im Rest des Spiels aus?

Es ist kein Geheimnis, dass San Diego Studio, wie jeder andere Entwickler von Sportspielen, die meiste Mühe in Ultimate Team -ähnliche Spielmodi steckt. In MLB The Show heißt dies Diamond Dynasty, was der beste dieser Spielmodi ist, vor allem, wenn Sie keine Lust haben, Geld auszugeben. Sie würden es wahrscheinlich vorziehen, dass du für die Kartenpackungen ausgibst, aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, gute Spieler zu verdienen, indem du verschiedene Herausforderungen abschließt, und das ist einer der Gründe, warum ich Diamond Dynasty so sehr genieße. Es gibt immer etwas zu tun und Spieler freizuschalten, es gibt große brettspielähnliche Karten, die man übernehmen kann, Mini-Bosse, die es zu besiegen gilt, und Offline-Saisons gegen computergesteuerte Teams.

Zusammen mit dem 20-jährigen Jubiläum kommt ein brandneuer Zugang. Es heißt Diamond Quest und es ist etwas, das man als eine Mischung aus einem Brettspiel und einem Roguelike beschreiben kann. Du würfelst und bewegst deinen Charakter auf einem Raster. Das Ziel ist es, es in eine Arena zu schaffen, aber jedes Feld kann Dinge wie Buffs, Herausforderungen und Mini-Bosse enthalten. Dies ist nur ein weiterer Teil eines großartigen Offline-Erlebnisses, aber es ist auch dazu gedacht, online gespielt zu werden, und neben Ranglistenspielen, Events und Drafts hat SDS jetzt ein Turnier hinzugefügt, das Weekend Classic, das am letzten Wochenende jeder Saison gespielt wird. Sollte dies populär werden, kann ich mir vorstellen, dass in Zukunft jedes Wochenende etwas hinzugefügt wird, wie Champions in EA Sports FC. Ich neige dazu, die Gier in diesen Spielmodi negativ zu sehen, aber MLB The Show macht es richtig, obwohl es immer noch schwierig ist, die allerbesten Spieler kostenlos zu bekommen.

Lass es schwingen, lass es rocken 'n' roll.

Nur einer der beiden anderen großen Spielmodi wurde aktualisiert, nämlich der Karrieremodus Road to the Show, in dem es jetzt möglich ist, sowohl in der High School als auch im College zu spielen. In den Jahren zuvor ging es nach dem Draft direkt in die Farmer's League und von dort rauf in die A-Nationalmannschaft. Dadurch fühlt es sich eher wie eine Reise von Anfang bis Ende an, anstatt direkt in den Teil des Sports geworfen zu werden, den nur wenige Spieler erreichen. Weder die High School noch das College sind jedoch dauerhafte Stationen und der Weg zur Show ist ziemlich kurz. Trotzdem freue ich mich darauf, wie sie im nächsten Jahr darauf aufbauen können. Wie sieht es in Franchise aus, wo man einen Verein übernehmen und alle Entscheidungen treffen kann? So wie im letzten Jahr im Prinzip. Dies ist wohl der Spielmodus, der am wenigsten Liebe erhalten hat. Es ist immer noch in Ordnung für das, was es ist, aber das ist das nächste, was ein größeres Update braucht, und der Mangel an Online-Koop ist auch enttäuschend.

Eines der Dinge, die MLB The Show wirklich von den anderen Sportspielen abheben, ist ihre erstaunliche dokumentarische Serie Storylines. Dies ist das dritte Jahr, in dem sie sich entschieden haben, die Geschichte der Negro Leagues zu erzählen, die eine Baseball-Liga für schwarze Spieler war, bevor sie in der MLB spielen durften. Der erste schwarze Spieler in der MLB, Jackie Robinson, spielte in der Negro Leagues, bevor er den historischen Schritt machte. In diesem Jahr besteht das erste Set aus drei verschiedenen Spielern, in denen wir mehr über jeden Spieler und den Einfluss erfahren, den sie auf den Sport hatten. Es wird alles wunderbar von Bob Kendrick erzählt, der der Präsident der Negro Leagues Baseball Museum ist. Das ist etwas, was ich mir sehr gut in anderen Sportarten wünschen würde. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Geschichte von Pelés Durchbruch 1958 World Cup in Schweden in EA Sports FC nacherzählen, die gesamte Miracle on Ice von 1980 Winter Olympics in der NHL durchspielen oder die Lebensgeschichte sehen, die dahinter steckt, wie der gehörlose Matt Hamill es bis in die UFC geschafft hat. Kleine Dinge, die denjenigen, die den Sport wirklich lieben, viel bedeuten können.

Storylines, der fantastische Dokumentarmodus des Spiels, beginnt dieses Jahr mit drei Spielern.

Nach diesem einleitenden Absatz haben Sie vielleicht gedacht, dass dies eine einfache Rezension werden würde. Aber nein, es hat sich einfach gelohnt, eines der ganz wenigen Dinge, die ich nicht mag, aus dem Weg zu räumen. MLB The Show hat die Grundlage, um eine großartige Sportserie zu sein. Auf dem Spielfeld war es fast immer großartig, aber ansonsten war es einige Jahre lang ruhig. Das 20-jährige Jubiläum des Spiels mit MLB The Show 25 bringt es jedoch wieder nach vorne, aber leider bekommt der Franchise -Modus immer noch keine Liebe, aber Verbesserungen in den anderen Spielmodi zusammen mit dem fantastischen Baseball-Feeling machen dieses Spiel zum besten Spiel der Serie seit vielen Jahren und vielleicht sogar überhaupt...