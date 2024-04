Jedes Mal, wenn ich mich in die virtuelle Realität begebe, geschieht dies mit großer Freude und Vorfreude, obwohl ich längst etwas bitter festgestellt habe, dass die meisten Erlebnisse, die das Format bietet, keine großen Höhen erreichen. Trotzdem kann ich nicht anders, als zu hoffen, dass ich unterhalten werde. Ein bisschen naiv vielleicht, aber es hat etwas an sich, den Helm aufzusetzen und in einer Welt zu verschwinden, die mich anspricht. Ich denke, das Format selbst und die Erfahrung, die es bietet, hat ein enormes Potenzial, aber zum Glück bin ich ein so erfahrener Gaming-Veteran, dass ich ein schlechtes Spiel erkennen kann, egal wie cool ich VR finde. Die unmittelbare Anziehungskraft spielt keine Rolle, wenn sich das Spiel später als langweilig herausstellt.

Sola ist der Name des kleinen Ritters in glänzender Rüstung, den ich durch dieses Fantasy-Abenteuer steuere. Das Konzept selbst ist inspiriert von den fantastischen Moss Titeln, die meiner Meinung nach zur oberen Liga wirklich guter VR-Erlebnisse gehören. Ich verfolge Sola aus einer erhöhten Perspektive und fungiere gleichzeitig als eine Art helfende Hand bei den Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert ist. Die Hauptspielmechanik ist clever und frustrierend zugleich und verbessert und lenkt ironischerweise sowohl von der Erfahrung ab als auch davon. In den Umgebungen gibt es verschiedene Arten von Substanzen, die ich sammeln kann, ich kann dann ein Rad öffnen und eine Flasche füllen, die ich werfen kann, um sowohl die Umgebung als auch die Feinde zu beeinflussen. Das allererste ist etwas Ähnliches wie Klebstoff, der zum Beispiel Lücken schließt oder dafür sorgt, dass Gegner stecken bleiben. Die zweite ermöglicht es Sola beispielsweise, auf Plattformen zu hüpfen oder Gegner in Führungsgeschosse zu verwandeln.

Die Umgebungen sind farbenfroh, aber der kantige Stil lässt sie eher langweilig wirken.

Es ist ein skurriles, interaktives und lustiges Konzept, das weit verbreitet ist. Die Ausführung ist jedoch nicht ganz perfekt, wenn ich mit dem Rad herumspiele, bei dem ich auswähle, mit welcher Substanz ich eine Flasche fülle, und das Werfen ist etwas, das nicht immer gelingt. Selbst mit einem automatischen Zielen fallen die Flaschen zu kurz oder gehen überhaupt nirgendwo hin, aber es funktioniert die meiste Zeit. In Kämpfen oder wenn ein Moment des Jump'n'Run-Spiels Timing erfordert und etwas ist, das ein wenig poliert werden müsste, um gut zu funktionieren, wird es jedoch ziemlich frustrierend. Die Idee, den Helden mit einem Joystick und Tasten zu steuern und dabei auch noch die Hände zu benutzen und Bewegungen auszuführen, fühlt sich gut an, aber hier hätte es noch besser funktionieren müssen, um das Spiel wirklich zu verbessern.

Abgesehen von einigen umgebungsbasierten Rätseln gibt es in Mixture jede Menge Kämpfe. Er wirft gerne mehrere Gegner gleichzeitig auf dich und die Verwendung der bereits erwähnten Flasche Klebstoff ist hier ein gutes Werkzeug, logischerweise denn sie lässt Feinde für kurze Zeit innehalten. Ansonsten kann Sola Angriffen mit einer schnellen Bewegung ausweichen. Das Spiel sperrt manchmal einige Bereiche, in denen man alle Feinde besiegen muss, bevor man weitermachen kann, und es gibt mehrere dieser Momente, die sich anfühlen, als wären sie direkt von Moss inspiriert, wenn man es also gespielt hat, gibt es vieles, was erkennbar ist. Allerdings fehlt viel von dem Charme, der in diesen Spielen zu finden ist, vor allem der märchenhafte Charme und eine Geschichte, die das Abenteuer begleitet. Es gibt eine solche Geschichte, aber sie ist unglaublich mangelhaft und keine Charaktere oder Zwischensequenzen tragen viel dazu bei, irgendeine Art von Spannung hinzuzufügen.

Das VR-Format bietet einige interessante und immersive Möglichkeiten.

Auch das Design und die Musik sind leider recht eintönig. Es gibt einige gute und großartige Momente, in denen VR ein wenig glänzen kann und die Ansichten und Levels sind an einigen Stellen recht kraftvoll, wenn auch eher kahl und nicht so ästhetisch ansprechend. Es gibt scharfe Farben und gute Kontraste, aber es gibt viele karge und felsige Landschaften, die arm an Details und Leben sind. Das Problem besteht darin, dass selbst wenn Dinge wie Flora und Umgebungen unterschiedlich sind, der visuelle Stil immer noch alles so aussehen lässt, als wäre alles in derselben eckigen Vorlage geformt. Außerdem haben die Charaktere eine Art murmelnde The Sims -ähnliche Sprache anstelle von echten Stimmen, was sich nicht sehr gut gemacht anfühlt. Die Grafik ist alles andere als hässlich, aber nichts, was wirklich beeindruckt.

Mixture ist im Allgemeinen recht lustig, aber die Unterhaltung wird leider durch ein paar einfache Dinge nach unten gezogen. Zum einen bewegt sich Sola eher träge und für diejenigen unter uns, die die Kamera gerne komplett drehen, anstatt sie herumspringen zu lassen, fühlt sich selbst das verzweifelt langsam an. Daraus ergibt sich ein allgemeines Tempo und ein Flow, der mich nicht wirklich anspricht, da ich mir viel mehr Agilität und Geschwindigkeit gewünscht hätte. Mit der Zeit kann man mehr Angriffe und andere Upgrades freischalten, was die Dinge etwas besser macht, aber es ist immer noch schade, dass sich die Geschwindigkeit des Charakters, den ich steuere, und der Kamera viel zu langsam anfühlt.

Der erste Boss des Spiels bringt dir sofort bei, wie man die verschiedenen Flaschen benutzt. Leider ist es manchmal zu schwerfällig, richtig zu zielen.

Mixture ist eine bunte Mischung. Es hat ein einzigartiges Konzept, Materialien zu sammeln und zu verwenden, und man fühlt sich involviert, wenn man mehr tun kann, als nur den Charakter zu steuern. Die verwendete Perspektive, wie wir in Moss und Astro Bot gesehen haben, macht alles funktional und klar. Es gibt einen Hauch von Fantasie, der es immer noch ziemlich lustig macht, aber gleichzeitig fühlt es sich visuell eher langweilig an und am Ende ist es einfach ein feines Abenteuer, sowohl als Spiel als auch als Erfahrung in VR.