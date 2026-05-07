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In meinem Herzen haben die Filme von Regisseur John Hughes, besonders seine früheren Projekte, die wirklich die Grundlage für das gelegt haben, was wir heute als "Coming-of-Age"-Geschichte betrachten. Der Frühstücksclub, sechzehn Kerzen, Ferris Buellers freier Tag... Das sind ikonische Filme, die weiterhin durch ihre schiere Ausstrahlung und ihr Herz herausstechen, und der Grund, warum ich das anspreche, um meine Rezension von Mixtape zu beginnen, ist, dass das neueste Projekt von Beethoven & Dinosaur sich in jeder Hinsicht wie eine John-Hughes-Geschichte anfühlt.

Was das Team, das The Artful Escape gemacht hat, mit Mixtape zusammengearbeitet hat, ist eine schöne und leidenschaftliche Geschichte, die drei Teenager auf ihrem letzten Abenteuer begleitet. Wir sprechen hier nicht von der Rettung der Welt oder einer großen Reise durch Kontinente, das ist eine Geschichte, die sich über einen Tag erstreckt, spielt in einer Stadt und folgt drei unglaublich gut geschriebenen jungen Erwachsenen. Er ist bodenständig und ehrlich, süß und nostalgisch und berührt und ruft all die Gefühle hervor, die man beim Anschauen eines John-Hughes-Films bekommt.

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Die Prämisse des Abenteuers ist im Grunde, sich auf eine letzte feste Party vorzubereiten, bevor der Sommer zu Ende geht und die geliebten Freunde getrennte Wege gehen, um ihr Erwachsenenleben zu beginnen. Ein solches Ziel zu erreichen bedeutet, viele Herausforderungen abzuhaken, mit denen alle Teenager umgehen müssen, darunter Alkohol zu besorgen, obwohl man minderjährig ist, Ärger zu vermeiden, mit neuen Gefühlen umzugehen – du verstehst, was ich meine. Und all das wird von einem großartigen Soundtrack begleitet, bei dem jeder Song seine Rolle spielt und effektiv das 'Kapitel' der Geschichte definiert, die du erlebst – was ein Ereignis in der Gegenwart sein kann oder eine kurze Erinnerung, die eine erzählerische Erklärung liefert, warum wir eine bestimmte Figur, Jenny 'freakin' Goodspeed, nicht mögen. Zum Beispiel.

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Die Idee, Handlungspunkte und Musik effektiv zu verbinden, ist eines der Elemente, die Mixtape von der Konkurrenz abheben, da dieses Spiel einfach Persönlichkeit und Charme ausstrahlt. Jede einzelne Szene fühlt sich authentisch und charismatisch an, sogar wichtig für die größere Geschichte, und vielleicht funktioniert das wunderbar, weil Mixtape als Spieler auch keine Zeit verschwendet. Dieses Spiel dauert bestenfalls ein paar Stunden, ist aber so kunstvoll und gezielt zusammengesetzt, dass sich nichts fehl am Platz anfühlt und man sich von der größeren Geschichte verliert und fasziniert.

Das Trio der Hauptfiguren ist ebenfalls hervorragend gestaltet, wobei jeder einzelne – sei es Protagonistin Stacy oder ihre beiden engen Freunde Slater und Cassandra – als Personas hervorsticht, die einfach real sein könnten. Wieder wirken sie wie Figuren, die direkt aus einem John-Hughes-Film stammen, als könnte einer der drei in The Breakfast Club geworfen werden und sich so anfühlen, als würde er dazugehören. Sie sind fehlerhaft und verantwortungslos, fürsorglich und leidenschaftlich – es sind drei Personen, die man gerne kennenlernen und bei ihren verrückten Streichen mitmachen möchte.

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Und apropos 'verrückte Streiche': Mixtape hat genug für die Fans zu genießen. Man erkennt die Inspiration, aus der Beethoven & Dinosaur recherchiert hat, denn wir finden Verfolgungsjagden durch die Stadt- und Nachbarschaftshöfe, die authentisch an Ferris Bueller erinnern, während chaotische Einkaufswagen-Fluchten eine einzigartigere Note verleihen, die dennoch zu diesem Genre gehört. Das Wunderbare an diesen actionorientierteren Spielsequenzen ist, dass sie die größere Geschichte nicht übertönen, sondern einfach als atemberaubende Setpieces hervorstechen, während dennoch viel Platz für die Momente bleibt, in denen das Tempo langsamer wird und man gute Gesellschaft genießt und Felsen auf einem isolierten See hüpfen kann. Mixtape erreicht nie ein halsbrecherisches Tempo, bei dem man Schwierigkeiten hat, durchzuhalten, aber es gibt Höhen und Tiefen, die Beethoven & Dinosaur mühelos meistern, um eine Geschichte zu erschaffen, die man nicht aus der Hand legen oder sich davon entfernen möchte.

Also ja, wie du wahrscheinlich schließen kannst, ist Mixtape ein überwiegend erzählerisch ausgerichtetes Erlebnis, bei dem du der Hauptgeschichte folgst und im Grunde als Passagier in dieser Coming-of-Age-Geschichte fungierst. Aber es gibt viele Momente, in denen du die Kontrolle übernimmst, sei es in entspannteren Szenen, in denen du entscheidest, wie du die Tür deines Verstecks streichst, oder stattdessen, wenn du mit Skateboard durch die Stadt fährst und einfach in ihrer künstlerischen Schönheit badest, während du dich duckst und dich um den Gegenverkehr windest.

Dies ist ein Spiel, das zwar nicht besonders mechanisch komplex ist, aber mit einer so klaren kreativen Vision entwickelt wurde, dass man kaum etwas dagegen beanstanden kann. Jeder Teil von Mixtape fühlt sich so an, als würde er dazugehören – sei es die Stop-Motion-ähnlichen Animationsfiguren, die malerische und farbenfrohe künstlerische Leitung, die geradlinige, aber verfeinerte Erzählprämisse oder der unglaubliche Einsatz von Musik, die meisterhaft kuratiert wurde. Mixtape ist ein Film, der auf eine Weise zum Leben erweckt wurde, die nur wenige erreichen können, und auch wenn er im Handumdrehen vorbei sein mag, wird das, was Beethoven & Dinosaur mit diesem Spiel präsentiert hat, noch lange nach dem Abspann einen spürbaren Eindruck hinterlassen. Im Ernst, geh und spiel Mixtape. Du wirst nicht enttäuscht sein.