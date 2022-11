Mittwoch bricht Netflix-Streaming-Rekord, der früher von Stranger Things Staffel 4 gehalten wurde

Es sieht so aus, als ob der Mittwoch für Netflix ziemlich gut angekommen ist, da der Streamer nun enthüllt hat, dass die Spinoff-Serie einen Rekord gebrochen hat, der zuvor von dem Titanen gehalten wurde, der Stranger Things Staffel 4 ist.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hält Mittwoch nun den Rekord für die meisten Stunden in einer Woche für eine englischsprachige TV-Serie auf Netflix, mit insgesamt 341,23 Millionen Stunden in über 50 Millionen Haushalten.

Es sollte sein, dass, während die Show bereits auf dem besten Weg ist, die Top 10 der beliebtesten Serien aller Zeiten innerhalb ihrer ersten 28 Tage zu knacken (da Ozark Staffel 4 mit 491 Millionen Stunden den zehnten Slot belegt), es wird eine schwierige Aufgabe sein, Stranger Things Staffel 4 einzuholen, da diese Show im Zeitraum insgesamt 1.352.090.000 Stunden erreichte.

Haben Sie den Mittwoch schon gesehen?