Mit Borderlands 3 echten Wissenschaftlern helfen

Kürzlich wurde überraschenderweise ein neues Minispiel in Borderlands 3 eingebaut. In Tannis' Labor auf Sactuary III könnt ihr nun "Borderlands Science" zocken, ein Minigame, das entfernt an Puzzle-Games wie Candy Crush oder Dr. Mario erinnert. Das ist auf den ersten Blick eine bizarre Erweiterung für einen "Looter-Shooter", aber es wird noch merkwürdiger. Mit euren Puzzlekünsten unterstützt ihr Wissenschaftler in der echten Welt bei der Entschlüsselung der DNA menschlicher Verdauungsbakterien! Ja, es klingt nach einem weiteren Aprilscherz, aber ein umfassendes Erklärvideo, sowie die aufwändige Produktion, für die quasi alle wichtigen Sprecher des Borderlands-Universums neue Texte beigesteuert haben, bestärkt den ernsten Hintergrund.

Hier und da hat das menschliche Hirn mit seinem enormen Abstraktionsvermögen den rein linearen Rechenmöglichkeiten von Computern nämlich doch noch einiges voraus. So wurde das Sortieren der vier organischen Basen, aus denen die DNA besteht, zu einem fantastischen Puzzle-Game umfunktioniert, das euch darüber hinaus auch noch Vorteile beim Spielen von Borderlands 3 beschert. Neben kosmetischen Gegenständen, wie neuen Kostümen, die ihr auf diese Weise freispielt, erhaltet ihr Punkte, die in verschiedene Gameplay-Booster eingetauscht werden können. So erhaltet ihr beispielsweise für ein bis zwei Stunden mehr Schaden oder die Chance selteneres Loot. Es ist also quasi eine Win-Win-Win-Situation, die hier für alle Besitzer des Games kostenlos erschaffen wurde.

Wir hatten auf jeden Fall schon viel Spaß mit "Borderlands Science" und hoffen bald ein Update über den Nutzen der Daten, die die Spieler gemeinsam generieren, zu erhalten. Alle Ergebnisse werden übrigens gemeinfrei im Open-Source-Prinzip allen Wissenschaftlern der Welt zur Verfügung gestellt. Coole und wichtige Sache.

You watching Werben

Quelle: 2K Games.