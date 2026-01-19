HQ

Was ist es heutzutage mit französischen Indie-Entwicklern? Prince of Persia: The Lost Crown, The Rogue Prince of Persia, Shinobi: Art of Vengeance und die Erfolgsgeschichte Clair Obscur: Expedition 33 stammen alle von französischen Studios. Jetzt kommt Mio: Memories in Orbit, entwickelt vom kleinen Indie-Studio Douze Dixièmes am Stadtrand von Paris, und es ist ein wirklich hervorragendes Metroidvania, das mit den Größen des Genres mithalten kann.

Mio: Memories in Orbit spielt in/auf etwas, das "The Vessel" heißt, was offenbar eine Art "Raumschiff" ist. Die fünf KI-Wächter des Schiffs, bekannt als Pearls (The Eye, The Spine, The Blood, The Hand und The Breath ), haben plötzlich aufgehört zu funktionieren. Als der kleine humanoide Roboter Mio musst du dich nun im riesigen Raumschiff zufinden, das eine große Stadt, üppige Natur, einen großen Uhrturm und viele andere Dinge enthält, um das Gedächtnis des Raumschiffs wiederherzustellen, indem du die fünf Pearls findest und reaktivierst, die einen vollständigen Stillstand verhindern.

Mio: Memories in Orbit ist ein überraschend gut funktionierendes Metroidvania, in dem es vieles richtig macht und sogar ein paar neue und interessante Mechaniken bietet. Das Spiel ist inspiriert vom japanischen Filmemacher und Animator Hayao Miyazaki, dem französischen Animationsfilm Ernest & Celestine und dem Science-Fiction-Roman Hyperion. Es lässt sich auch von Metroidvania-Klassikern wie Ori and the Blind Forest und Hollow Knight inspirieren – und das merkt man. Im positiven Sinne, wohlgemerkt.

Mio: Memories in Orbit erfüllt alle richtigen Metroidvania-Kriterien; Es gibt präzises Plattforming, herausfordernde Gegner, viel Erkundung und viele neue Fähigkeiten, auf die du im Laufe des Spiels Zugriff hast, was dir klassischerweise immer mehr Zugang zur großen Karte verschafft. Alles ist mit harten Bosskämpfen aufgepeppt (ich musste einige Bosse 40-50 Mal ausprobieren, bevor ich sie besiegen konnte), also hat es alles, was man von einem Metroidvania erwartet, und es fühlt sich richtig gut an.

Der kleine Roboter Mio hat eine Art "Haar" oder "dünne leuchtende Tentakel" auf seinem Kopf, die lebendig wirken und als kleine Greifarme verwendet werden können. Sie können verwendet werden, um Knöpfe zu drücken, Gegner zu greifen, schwimmende Greifpunkte in der Spielwelt zu sichern und vieles mehr (ich möchte hier nicht zu viel verraten). Das Besondere ist, dass diese kleinen Greifarme nur funktionieren, wenn man genug Energie hat, und man erhält Energie, indem man entweder kurz den Boden berührt oder auf einige Blumen (die aggressive Art) trifft, die voller Energie sind und an strategischen Orten in der Umgebung liegen.

Es gibt mehrere Sequenzen, in denen du dich mit pixelpräzisen Sprüngen an den Haltepunkten schwingen musst, in der Luft hängen musst, die Blumen triffst, um deine Energie aufzuladen, weiter schwingen und deine Energie wieder auflädt, um dich in Sicherheit schwingen zu können. Später im Spiel gibt es auch andere Bewegungsmöglichkeiten (wie Schweben), die dieselbe Energie verbrauchen. Das klingt vielleicht etwas langweilig, aber das Bewegungssystem funktioniert wirklich gut und verändert die Spielweise eines Metroidvania-Spiels ein wenig.

Im Spiel erhält man Zugang zu 35 Modifikatoren, die alle Mio neue Fähigkeiten verleihen. Zusätzlich dazu gibt es sieben spezielle Modifikatoren, die Vorteile bieten, aber auch Nachteile haben. Alle diese Modifikatoren füllen eine unterschiedliche Anzahl von Slots in einem Allocation Matrix, der insgesamt 198 Slots hat, und diese werden kontinuierlich für mehr davon freigeschaltet, sodass je mehr Slots du in dieser Matrix aktivierst, desto mehr Modifikatoren kannst du verwenden.

Der Schwierigkeitsgrad in Mio: Memories in Orbit ist mittlere bis hoch. Bestimmte Bereiche erfordern sehr präzise Sprünge in Kombination mit verschiedenen Tastendrücken, wie oben beschrieben, und darüber hinaus gibt es oft Gegner sowohl am Boden als auch in der Luft, was das Ganze ziemlich herausfordernd machen kann. Ganz zu schweigen von den Bossen, die von einfach bis extrem schwierig variieren.

Das Spiel bietet jedoch mehrere Möglichkeiten zur Anpassung des Schwierigkeitsgrades, darunter die Aktivierung von "Erodierten Bossen", wodurch die Gesundheit der Bosse bei jedem Schlag sehr langsam abnimmt und so die Chancen steigt, sie bei jedem Versuch zu besiegen. Es gibt auch "Pazifist", das verhindert, dass Gegner Mio angreifen, bis Mio sie zuerst angreift (das ist nützlich, wenn man einfach nur erkunden möchte), und "Bodenheilung", das eine kleine Menge von Mio s Energie heilt, wenn man fünf Sekunden hintereinander den Boden berührt. Es ist erwähnenswert, dass all diese hilfreichen Funktionen optional sind, sodass man, wenn man eine wirklich harte Herausforderung möchte, sie im Spielmenü einfach nicht aktivieren möchte.

Die Grafik des Spiels sieht in Bewegung viel besser aus als in statischen Screenshots. Douze Dixièmes verwendet nicht Unreal Engine oder Unity, da sie ihre eigene Spiel-Engine gebaut haben, was für einen Indie-Entwickler ziemlich beeindruckend ist. Die Optik ähnelt einem lebendigen Cartoon, der mit Aquarell gemalt wurde, also lassen Sie sich von diesen Screenshots nicht täuschen, denn in Bewegung sieht es viel besser aus.

Die Soundeffekte sind in Ordnung, gut ausbalanciert und passen gut zur Grafik des Spiels. Das eigentliche Highlight auf der Audioseite ist jedoch der Soundtrack, geschrieben vom französischen Komponisten, Musiker und Produzenten Nicolas Gueguen, und was er hier liefert, ist absolut fabelhaft. Die elektronischen Stücke passen perfekt zum Spiel und klingen wie etwas, das Daft Punk und die norwegische Band Röyksopp hätten machen können, während es zu anderen Zeiten völlig stille Klavierstücke mit einem leisen Chor darüber gibt oder völlig stille Ambient-Musik, die einfach daliegt und den Hintergrund füllt. Es ist ein wirklich schöner Soundtrack, und wenn du einen Vorgeschmack möchtest, kannst du dir unten einen der Tracks vom Anfang des Spiels anhören.

Fans des Metroidvania-Genres wurden 2025 mit Hollow Knight: Silksong verwöhnt, aber auch 2026 startet in dieser Hinsicht stark. Es gibt nicht viel Schlechtes über Mio: Memories in Orbit zu sagen, denn es funktioniert wirklich gut, es spielt gut, fühlt sich gut an und wirkt auch sehr durchdacht. Es macht vieles richtig und erfüllt alle wichtigen Metroidvania-Kriterien, während es gleichzeitig etwas Neues in die Zusammenstellung eines solchen Spiels hinzufügt. Wenn ich eines erwähnen müsste, hätte ich mir ein paar mehr Gegnertypen gewünscht, aber das ist wirklich das Einzige, was von Bedeutung ist, denn ich finde, der Rest passt wirklich gut zusammen. Wenn wir ihm die höchste Bewertung gegeben hätten, hätten wir uns wahrscheinlich etwas mehr Innovation im Gameplay gewünscht, die das Genre wirklich voranbringen könnte, aber trotzdem möchte ich betonen, dass Mio: Memories in Orbit ein wirklich erfolgreiches Spiel ist.

Wenn du ein Metroidvania mit einem etwas verzeihenderen Schwierigkeitsgrad erleben möchtest, ohne in irgendeiner Weise leicht zu sein, dann empfehle ich dir dringend, Mio: Memories of Orbit anzuschauen. Das Spiel wird zu einem sehr vernünftigen Preis von £15 verkauft und wird am Veröffentlichungstag auch auf Game Pass verfügbar sein, daher ist es schwer, einen Grund zu finden, diesem Spiel keine Chance zu geben.

Mio: Memories of Orbit startet 2026 wirklich gut, und wenn das der Standard für das Jahr ist, dann freue ich mich auf das, was kommt.