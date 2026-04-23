Minishoot' Adventures

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Niemand hat je gesagt, dass eine klassische "The Legend of Zelda"-Formel einen Jungen in grünem Kostüm, ein magisches Fantasiekönigreich oder ein Schwert erfordert. Nein, diese zeitlose Art, ein Abenteuer zu strukturieren, kann wenig überraschend problemlos in andere Settings überleben, und das charmante und recht einfache Minishoot's Adventures beweist genau das.

SoulGame Studio bietet dir eine klassische isometrische Perspektive, eine offene Karte, die in einzelne "Quadrate" unterteilt ist, und viele Geheimnisse zum Entdecken, bei denen die Belohnung entweder zusätzliche Herzen – also Leben – oder neue Werkzeuge sind, um Hindernisse zu beseitigen, die deinen Fortschritt zuvor behindert haben. Aber statt Link bist du... nun ja, ein winziges Raumschiff. Und anstatt hektisch ein Master Sword zu schwingen, ist das hier tatsächlich ein Shoot-'em-up-Spiel. Das bedeutet, dass du herumfliegst, erkundest und intensive, von Bullet-Hell inspirierte "Twin-Stick"-Kämpfe beteiligst, während sich das Ganze so eindeutig Zelda-ähnlich anfühlt, dass man denken könnte, es sei eine Lüge.

Das ist übrigens ein Kompliment, denn obwohl Minishoot's Adventures zweifellos eher auf der einfachen Seite ist, sollte man das nicht mit mangelndem Ehrgeiz oder Unfähigkeit zu liefern verwechseln. Dieses Spiel ist die Definition von Tight, bei dem Erkundung, Fortschritt und strategische Abstimmung sehr präzise definiert und zusammengesetzt sind und das Ergebnis daher überraschend unterhaltsam ist.

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Das narrative Setup ist jedoch der am meisten kompromittierte Aspekt des gesamten Erlebnisses. Ich kann leicht akzeptieren, dass bestimmte Spiele das Storytelling nicht priorisieren wollen, aber bei einem "Zelda-ähnlichen" Titel braucht man etwas mehr Anreiz, etwas mehr Worldbuilding, etwas mehr Kontext als hier. Eine böse Kraft droht eine... Spezies... von... Raumschiffe? So wird es jedenfalls präsentiert, und als gewählter Vertreter deiner Raumschiffspezies liegt es an dir, deine Raumschifffreunde zu retten. Das ist im Grunde alles. Man könnte es Ehrlichkeit nennen oder vielleicht einfach Priorisierung, und ich akzeptiere, dass nicht alle Indie-Spiele bis zu einem gewissen Grad Celestes narrative Tiefe brauchen, um befriedigende Spielerlebnisse zu bieten. Aber wenn man so viel Zeit mit Erkundungen verbringt, hätte schon ein winziges bisschen zusätzliche narrative Verkleidung einen riesigen Unterschied gemacht.

Außerdem ist Minishoots Adventures in Aussehen und Struktur unglaublich analog. Das Ganze hat eine gewisse Samstagmorgen-Cartoon-Atmosphäre, und die Farben werden großzügig eingesetzt und gesättigt, sodass das Ergebnis nur so ausstrahlt Charme und Charakter ausstrahlt.

Auch wenn das Detailniveau in dieser Hinsicht nicht besonders hoch ist, schafft es SoulGame, den Charme in diesen relativ einfachen Skizzen zu finden, und ich genoss jeden Dungeon, jede Ecke der offenen Welt.

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Strukturell gesehen ist "Twin-Stick-Shooter trifft Zelda-Struktur" tatsächlich sehr treffend. Du kannst frei fliegen und erkunden, mit cleveren Fortschrittsbarrieren unterwegs, die dynamisch und natürlich überwunden werden, je mehr Fähigkeiten du erhältst. In einem der Dungeons des Spiels wird ein Ausweichrollen freigeschaltet, sodass du kleine Flüsse überqueren kannst, die zuvor den Zugang zu neuen Teilen der Welt blockierten. Wenn du neugierig bist, findest du versteckte Belohnungen, die dir mehr Boosts, zusätzliche Herzen oder einfach Währung geben, mit der du Waffen oder Bewegungen aufrüsten kannst – was auch immer. Neben der Innovation durch das Genre-Experiment selbst bleibt Minishoot's Adventures diesen beiden Designpfeilern ziemlich treu.

Auch die Kämpfe selbst sind trotz ihrer Schlichtheit befriedigend. Wie immer geht es darum, Raum zu finden, um zwischen den Angriffsmustern der Gegner zu manövrieren, und wenn sich die Gelegenheit bietet, die Waffen selbst abzufeuern. Du wirst hauptsächlich darüber nachdenken, welche Gegner du zuerst vom Schlachtfeld eliminierst, um den Rest des Kampfes besser handhabbar zu machen, und es gibt genug Gegnertypen, um diese Aufgabe von Anfang bis Ende unterhaltsam zu halten. Das Spiel dauert vielleicht zehn Stunden und zieht sich glücklicherweise nicht länger als nötig, aber ohne zentrale Ideen, die wirklich für Aufregung sorgen und neue, spannende Möglichkeiten bieten, ist es wohl auch gut, dass SoulGame dieses Abenteuer "kurz und knapp" gehalten hat.

Minishoots Adventures hat nichts Neues zu Twin-Stick-Shootern, Shmups oder der typischen Zelda-Formel zu sagen. Es sind die Dinge, die man kennt, einfach auf innovative Weise neu gemixt, und vielleicht reicht das. Es ändert nichts an deiner Beziehung zu diesen jeweiligen Genre-Frameworks, außer dass es dich davon überzeugt, dass sie flexibel genug sind, damit so etwas durchaus machbar ist, und das ist wahrscheinlich schon ein Sieg an sich.