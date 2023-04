HQ

Minecraft ist vor drei Jahren mit dem Dungeon-Crawler Minecraft Dungeons ernsthaft in den Spin-off-Markt eingestiegen. Im Jahr zuvor gab es natürlich Minecraft Earth, ein AR-Spiel, das nach weniger als zwei Jahren seine Pforten schloss. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Versuch mit einem Action-Strategiespiel namens Minecraft Legends.

Diesmal ist es der wütende Mob, genannt piglins, der die Overworld übernehmen will, ein Dorf nach dem anderen. Unser Held wird daher in die Welt gebracht, um diese bösen Monster zu besiegen und Frieden, Ruhe und Ruhe zurück ins Land zu bringen. Die Geschichte selbst ist vielleicht nicht die packendste, aber das ist auch nicht der Punkt, wenn man bedenkt, zu welcher Spieleserie sie gehört. Die Geschichte ist stattdessen dazu da, das Kampfsystem, das Gebäude und so weiter einzuführen. Das größte Problem des Spiels ist allerdings, dass weder der Kampf noch das Gebäude besonders gut oder interessant sind.

Die Ferkel greifen an!

Wenn Sie daran gewöhnt sind, in Minecraft alles erstellen zu können, was Sie wollen, werden Sie enttäuscht sein, dass es in Minecraft Legends nicht annähernd so viel Auswahl gibt. Sie müssen bauen, um verschiedene Dörfer vor Invasionen zu schützen, und Sie können Mauern, Pfeilschießtürme und mehr verwenden, um dies zu tun. Es hätte ein großartiges Basisbau-Erlebnis sein können, bei dem man seine eigenen Burgen oder so etwas baut, aber es gibt einfach nicht genug Möglichkeiten, das zu tun. Neue Verteidigungstürme und -strukturen können freigeschaltet werden, aber diese tragen nie wirklich dazu bei, das Gefühl zu vermitteln, eine echte Basis zu schaffen.

Um in den Kämpfen zu helfen, gibt es eine Reihe von Golems, die du verwenden kannst. Du beschwörst diese, indem du sogenannte Spawner platzierst und verschiedene Ressourcen verwendest, um sie zu "bauen". Verschiedene Arten von Golems haben unterschiedliche Stärken, wie z.B. Kopfsteinpflaster-Golems, die viel Schaden an Gebäuden anrichten, und hölzerne Golems, die Pfeile aus der Ferne abschießen. Nachdem du ihre Dörfer gerettet hast, kannst du auch Creepers, Zombies und Skelette spawnen, um im Kampf zu helfen. Wie man so schön sagt: Der Feind meines Feindes ist mein Freund.

Alles zu bauen und deine kleinen Freunde zu rekrutieren, erfordert Ressourcen, was natürlich ein großer Teil des ursprünglichen Minecraft ist. Aber anstatt selbst zu graben und Dinge zu hacken, werden die Helfer stattdessen an einem Ort platziert, an dem Ressourcen in diesem Spiel verfügbar sind, so dass Sie Holz sammeln können, wo es Bäume gibt, Steine sammeln, wo es Stein gibt, und so weiter. Anfangs gibt es nur diese beiden Ressourcen zum Sammeln, aber im Laufe der Zeit werden auch Dinge wie Kohle und Redstone freigeschaltet. Dies, in die Praxis umgesetzt, fühlt es sich eher so an, als würden wir dem Spiel sagen, wie es gespielt werden soll, anstatt es selbst zu spielen.

Die großen gegnerischen Basen sind eines der Highlights des Spiels.

Das ist auch in den Kämpfen zu spüren. Dies soll ein Action-Strategiespiel sein, aber die Strategie ist sehr begrenzt. Jede Schlacht fühlt sich eher so an, als würde man würfeln und auf das Beste hoffen, anstatt ein echter Kriegsgeneral zu sein, der die Schlachten komplett übernehmen kann. Es gibt zwei Arten von Schlachten: die bereits erwähnte Verteidigung eines Dorfes und den Angriff auf die Stützpunkte der Piglins. Das Angreifen macht definitiv mehr Spaß als das Verteidigen, zumal sich die größeren Basen so anfühlen, als würden sie versuchen, etwas von The Lord of the Rings oder Game of Thrones aus zu erobern. Zuerst musst du dir deinen Weg durch das Tor bahnen, während Pfeile herabregnen und wütende Ferkel auf dich losgehen, und dann musst du auf dem Weg zum Endziel, einem Portal, aus dem sie kommen, so viele Gebäude wie möglich zerstören. Zerstöre es und die Basis ist erobert.

Leider kann unser eigener Held im Kampf nicht viel ausrichten. Der Charakter hat ein Schwert, aber es ist nur gegen einfache Ferkel wirksam, und gegen stärkere Versionen braucht es viel zu viele Treffer, als dass es sich lohnt, sie anzugreifen. Wenn du alle deine Golems und Freunde sammeln willst, musst du die vielleicht dümmste Mechanik des Spiels verwenden, da du sie nur dazu bringen kannst, dir zu folgen, wenn sie in der Nähe sind. Und da sie nach dem Angriff auf ein Gebäude einfach nur da stehen - vielleicht, um ihre Leistung zu bewundern - muss man wie ein Verrückter herumlaufen und nach ihnen suchen, um ihnen weitere Befehle zu erteilen. Das Spiel würde von einer Aktion profitieren, bei der Sie alle auf einmal abrufen können, egal wo sie sich befinden.

Es ist besonders ärgerlich, wenn die Schlacht auf einem Hügel stattfindet und deine Truppen abfallen, da du den ganzen Weg nach unten springen musst, sie einsammeln und dann jedes Mal, wenn sie herunterfallen, den ganzen Weg wieder nach oben rennen musst. Es ist möglich, alle an einem Spawner zurückzurufen, aber diese können nicht in der Gegend um die Basen platziert werden, was bedeutet, dass Sie vor dem Kampf weglaufen müssen, um die Bande zu sammeln. Außerdem fallen deine Truppen wie die Fliegen und du läufst zurück zum selben Spawner, um neue zu erschaffen. Oh, und wenn dir eine bestimmte Ressource ausgeht, musst du sie ganz verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen, um deine Belagerung fortzusetzen.

Die Grundkonstruktion ist jedoch nicht alles, was sie sein sollte.

Die Hauptattraktion von Minecraft Legends ist die Grafik und die Spielwelt. Die Zwischensequenzen, die in regelmäßigen Abständen erscheinen, sind sowohl lustig als auch wunderschön gestaltet und die Grafiken sind genauso Minecraft-ähnlich, wie wir es uns erhofft hätten. Die Spielwelt ist auch abwechslungsreich mit Wüsten, Dschungel, Sümpfen und vielem mehr, zusammen mit eigenen Dörfern für Creepers, Zombies und Skelette. Dies, zusammen mit den meist hervorragenden Koop-Möglichkeiten, bedeutet, dass das Spiel nicht so schlecht ist, wie es scheinen mag.

Die Kampagne kann mit bis zu drei anderen Spielern online gespielt werden, wobei alle Ressourcen geteilt werden, aber jeder kann tun, was er will. Dies ermöglicht es einem Spieler, sich auf den Aufbau von Basen zu konzentrieren, ein anderer auf das Sammeln von Ressourcen und die anderen beiden auf Schlachten. Zum Beispiel ist Multiplayer entweder Drei-gegen-Drei oder Vier-gegen-Vier, mit dem Ziel natürlich, Ihre Gegner zu besiegen. Stürze dich in Piglin-Basen, um mehr Ressourcen für eine stärkere Verteidigung zu erhalten, oder gehe direkt zum Angriff, du hast die Wahl. Etwas, das sehr überraschend ist, ist, dass es überhaupt keine Möglichkeit für lokalen Koop gibt, ein Feature, das in so ziemlich jeder Facette anderer Minecraft-Projekte existiert hat. Das fühlt sich wie ein perfektes Spiel an, um zusammen auf der Couch zu spielen.

Die Spielwelt und die Umgebungen sind wunderschön.

Minecraft Legends hat viele gute Grundlagen, bringt sie aber normalerweise nicht bis zur Ziellinie. Das Besiegen großer feindlicher Basen ist unglaublich befriedigend und macht Spaß, aber der Mangel an Möglichkeiten, eigene große Basen zu bauen, ist enttäuschend. Das Spiel hätte etwas mehr Entwicklung vertragen können, aber ich kann sehen, dass viele Leute das Spiel immer noch genießen werden. Ich meine, ihr könnt Creepers als Freunde bekommen. Das ist nur ein Grund, warum es sich lohnt, dies zu überprüfen.