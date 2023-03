Minecraft bekommt eine Dungeons & Dragons-Kollaboration

HQ

Mojang liefert weiterhin aufregende neue Kollaborationen für Minecraft, und nach einer Reihe weiterer unerwarteter Kollaborationen ist es jetzt Zeit für etwas, das wirklich gut zu passen scheint. Gestern wurde in einem kurzen D&D-Stream enthüllt, dass Minecraft dank des Dungeons & Dragons-DLC, der in diesem Frühjahr startet, "eine dramatische Geschichte" bekommt.

In der Pressemitteilung heißt es, dass wir uns darauf freuen können, "ikonische Orte in den Vergessenen Reichen wie Icewind Dale und Candlekeep zu erkunden, gegen Betrachter, Mimik und mehr zu kämpfen" - was ehrlich gesagt wirklich gut klingt. Riccardo Lenzi, Senior Producer der Mojang Studios, sagte über die Zusammenarbeit:

"Wir freuen uns sehr, mit Wizards of the Coast zusammenzuarbeiten, um einen brandneuen, storybasierten Dungeons & Dragons-DLC für Minecraft einzuführen! Wir können es kaum erwarten, dass die Community eintaucht und einen blockartigen Blick auf die Welt von D&D wirft."

Schauen Sie sich das kurze Präsentationsvideo unten an. Es enthält viel mehr D & D, als Sie vielleicht erwarten.