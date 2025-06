HQ

Jacob Diaz hat es nicht leicht. Seine Jahre als Soldat einer Spezialeinheit haben ihren Tribut gefordert, und zusätzlich zu seiner totalen Amnesie hat er einen mysteriösen KI-Chip in seinen Hals implantiert. Als der Bürgermeister von Las Vegas (Redrock), Shiva Vega, und der machthungrige Tech-Milliardär und CEO von Silva Industries, Marco Silva, aufeinandertreffen - beginnt ein gewaltsamer Kampf um die Zukunft von Redrock, der in verschiedene Interessen verwickelt ist, finden wir den armen Jacob vor, ohne Gedächtnis und mit einer angemessenen Menge an PTBS, die in die Rolle des gequälten Außenseiterhelden passt, der über eine riesige Verschwörung stolpert, die die Zukunft der Menschheit bedroht.

Die Karte ist riesig und die Grafik schön, auch wenn sie holprig und fehlerhaft ist.

Die Prämisse von MindsEye ist nicht originell. Es ist nicht einzigartig oder interessant. Ganz im Gegenteil. Wir haben diese Geschichte und diese Charaktere schon in Tausenden von Spielen gesehen, und es ist klar, dass Build A Rocket Boy es in Bezug auf die Inhaltsangabe und die Erzählstruktur einfach gehalten hat. Es gibt den Isu-Teil von Assassin's Creed, den Hacking-/KI-Teil von Watch Dogs, die Missionsstruktur von Mafia II und kleine Teile von GTA V, die in ein Kompott gemischt sind, das sich schlaff, aber nicht schlecht anfühlt. Anstrengend, aber nicht uninteressant. Für das erste große Spiel von GTA-Produzent Leslie Benzies habe ich definitiv mehr erwartet. Mehr Nervosität, mehr Humor, originellere Charaktere und vor allem: mehr Haltung. MindsEye fühlt sich von Anfang an und für die paar Stunden, die es dauert, wie ein generisches Mittelklasse-Spiel an und passt wahrscheinlich besser in den Verkaufsbehälter als ganz oben im Vollpreisregal, wenn ich ganz ehrlich bin.

Die Fahrweise ist eindeutig akzeptabel, aber die Geschichte ist flach und langweilig.

Im Gegensatz zu GTA IV und GTA V (die Leslie produziert hat und an denen er daher ein super wichtiger Teil war) gibt es hier keine direkte dynamische Missionsstruktur und genau wie zum Beispiel in Mafia II geht es in der offenen Welt eher um eine Kulisse, um ein Gefühl von völliger Freiheit zu vermitteln, als dem Spieler völlig freie Hand bei allem zu lassen, was in Redrock existiert. MindsEye ist also relativ linear und schafft es nie, die alten Konzepte, die diese Art von Aufbau mit sich bringt, zu überraschen oder zu erschüttern, und das finde ich traurig. Darüber hinaus ist das Storytelling leider kein Grund zum Jubeln. Die Dialoge sind vorhersehbar und fade und obwohl es Synchronsprecher gibt, die ihre Arbeit ganz gut machen, gibt es hier nichts, was irgendeine Art von Aufregung oder Neugier weckt oder erzeugt, was natürlich bedeutet, dass sich die meisten der zehn Stunden, die ich brauchte, um das Ende zu erreichen, wie eine normale Transportstrecke anfühlten. Das bisschen Gesellschaftskritik, das in der Art und Weise eingebettet ist, wie MindsEye eine zukünftige Überwachungsgesellschaft zeichnet, war bereits in 100 anderen Produktionen zu sehen, und wie gesagt, ich hätte mir etwas Einzigartigeres mit einem eigenen Twist gewünscht.

Wenn die Filmsequenzen nicht ruckeln, sind sie meist ganz gut... An Jacob als Charakter ist nicht viel auszusetzen und die Wahl der Blickwinkel ist oft gut. Schade nur, dass die Geschichte so generisch ist und jede einzelne Filmsequenz ruckelt.

In Bezug auf die Spielmechanik ist natürlich klar, dass Teile des Teams hinter MindsEye von Rockstar stammen und sowohl an GTA IV als auch an V gearbeitet haben. Jacob bewegt sich wie Michael in Grand Theft Auto V, er schießt wie Michael und geht bei Feuergefechten in Deckung - wie Michael. Das Fahren fühlt sich auch sehr ähnlich an wie in GTA V und das ist auch gut so. Es gibt Dinge in der Mechanik, die festgezogen und poliert werden müssen, aber hier ist es auch nicht schlecht. Es macht Spaß, die Autos zu fahren, und ich denke, dass es in den Feuergefechten Glanzlichter gibt, wenn es darum geht, wie sich Jacob bewegt. Das Ausschalten von Gegnern (in Scharen) hängt von der Tatsache ab, dass MindsEye unglaublich einfach ist, selbst auf 'Schwer'. Die Gegner sind sicherlich wählerischer, als wenn man auf "Normal" spielt, aber Jacobs Gesundheit lädt sich (automatisch) nach einem Treffer so schnell wieder auf, dass fast nie eine wirkliche Gefahr besteht, und das, zusammen mit lausiger künstlicher Intelligenz, lässt die Kämpfe wie die Geschichte wirken - langweilig.

MindsEye ist nie eine Herausforderung, auch nicht auf Schwer, weil die Gegner rekorddumm sind und weil Jacob sich schneller heilt als in jedem anderen Actionspiel, das ich je ausprobiert habe.

Es gibt viele NPCs in diesem Spiel, die so ahnungslos sind und offensichtlich auf markierten Pfaden laufen, anstatt auf ihre Umgebung zu reagieren, dass ich mehrmals stehen blieb, sie in Bewegung beobachtete und so laut lachte, dass mir die Nasenlöcher aufblähten. Es ist so unglaublich klar, dass Leslie & Co keine Zeit hatten, die Säulen von MindsEye fertigzustellen und, wie so viele andere, ein Spiel rausgeworfen haben, das vielleicht noch mindestens sechs Monate im Ofen hätte gebacken werden sollen, mindestens. Auf diese Weise und wenn man bedenkt, wie trostlos und hohl sich die Spielstadt Redrock anfühlt, mit dummen Cops und spawnenden Zivilautos, erinnert sie manchmal fast unheimlich an Cyberpunk 2077 bei der Veröffentlichung. Darüber hinaus ist dieses Spiel mit Fehlern gespickt, die, wie gesagt, niemals in diesem Zustand hätten veröffentlicht werden dürfen. Die Zwischensequenzen stottern und bleiben stehen, das Auto jagt hustet und stottert, und auf dem PC ist MindsEye in zehn Stunden viermal abgestürzt. Auf einem ausgereizten Omen 16 Max von HP ist dieses Spiel oft auf absurde 10-15 Bilder pro Sekunde gesunken, was natürlich völlig inakzeptabel ist, und die Menge an Dingen in der Spielwelt, die verschwinden und dann wieder auftauchen, geht weit über das hinaus, was man verzeihen kann.

Wenn es eine Sache gab, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie über Leslie Benzies erstes selbstregierendes Spiel schreiben würde, dann war es, dass es als einfallslos und generisch wahrgenommen werden würde. Zumindest dachte ich, dass hier Originalität und Haltung vorhanden sein würden, auch wenn es vorher unfertig aussah. Das ist nicht passiert, und es ist leicht zu erkennen, dass MindsEye nicht nur etwa sechs Monate zu früh veröffentlicht wurde, sondern dass es auch einer zehn Jahre alten GTA-Kopie ähnelt, bei der die meisten seiner Elemente unterschätzt wurden.