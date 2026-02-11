Mindestens zehn Tote bei einer Schießerei an einer kanadischen High School

HQ

Zehn Menschen, darunter der mutmaßliche Schütze, wurden getötet, nachdem ein Schütze auf einer High School in Tumbler Ridge, British Columbia, das Feuer eröffnete – eines der tödlichsten Massenopfer in der jüngeren kanadischen Geschichte. Die Polizei teilte mit, dass sechs Opfer in der Tumbler Ridge Secondary School gefunden wurden, zwei weitere in einer nahegelegenen Wohnung, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen soll, und eine Person starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Mindestens zwei Personen befinden sich weiterhin im Krankenhaus mit schweren oder lebensbedrohlichen Verletzungen, während etwa 25 weitere wegen leichter Verletzungen behandelt wurden.

Die mutmaßliche Schützin, die von der Polizei als weiblich beschrieben wurde, wurde in der Schule tot aufgefunden, offenbar an einer selbstzugefügten Verletzung. Die Behörden erklärten, sie glauben nicht, dass es weitere Verdächtige oder eine anhaltende Bedrohung für die Öffentlichkeit gibt. Eine frühere Notfallwarnung beschrieb den Verdächtigen als Frau mit braunen Haaren. Die Polizei hat nicht bestätigt, wie viele der Opfer minderjährig waren.

Tumbler Ridge, eine abgelegene Gemeinde mit etwa 2.400 Einwohnern im Norden von British Columbia, war durch den Angriff schockiert. Die kleine Polizeitruppe der Stadt reagierte innerhalb von zwei Minuten nach dem ersten Einsatz. Die Schule, die etwa 160 Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren hat, bleibt für den Rest der Woche geschlossen, wobei Beratungsdienste angeboten werden. Premierminister Mark Carney verschob offizielle Termine und drückte ihr Beileid aus, wobei er die Schießereien als "schreckliche Gewalttaten" bezeichnete.

Premierminister Mark Carney zu X:

Ich bin am Boden zerstört von den heutigen schrecklichen Schießereien in Tumbler Ridge, B.C. Meine Gebete und mein tiefstes Beileid gilt den Familien und Freunden, die durch diese schrecklichen Gewalttaten geliebte Menschen verloren haben.

Ich schließe mich den Kanadiern an, um mit denen zu trauern, deren Leben heute unwiderruflich verändert wurde, und danke für den Mut und die Selbstlosigkeit der Ersthelfer, die ihr Leben riskierten, um ihre Mitbürger zu schützen.

Unsere Fähigkeit, in Krisen zusammenzukommen, ist das Beste unseres Landes – unsere Empathie, unsere Einheit und unser Mitgefühl füreinander.

Ich habe mich mit Premier Eby in Verbindung gesetzt, um mein Beileid auszusprechen, sowie mit dem Minister für öffentliche Sicherheit, Gary Anandasangaree, der die bundesweite Reaktion koordiniert.

Unsere Verantwortlichen stehen in engem Kontakt mit ihren Kollegen, um sicherzustellen, dass die Gemeinschaft bestmöglich vollständig unterstützt wird. Die kanadische Regierung steht an der Seite aller Einwohner von British Columbia, während sie sich dieser schrecklichen Tragödie stellen.