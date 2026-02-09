Mindestens 53 Tote oder Vermisste, nachdem ein Migrantenboot vor Libyen gekentert hat

HQ

Ein Migrantenboot kenterte am Freitag vor der Küste Libyens, wobei laut der Migrationsbehörde der Vereinten Nationen (laut The Guardian) mindestens 53 Menschen getötet oder vermisst wurden. Nur zwei nigerianische Frauen wurden von den libyschen Behörden gerettet, von denen eine den Verlust ihres Mannes meldete, während die andere sagte, sie habe bei der Tragödie zwei Babys verloren. Beide Überlebenden erhielten Notfallversorgung von Teams der Internationalen Organisation für Migration (IOM).

Das Boot hatte Al-Zawiya, Libyen, am 5. Februar gegen 23 Uhr verlassen und Migranten und Flüchtlinge afrikanischer Nationalitäten an Bord genommen. Sechs Stunden nach Beginn der Fahrt nahm es Berichten zufolge Wasser auf und kenterte nördlich von Zuwara. Das IOM beschrieb den Vorfall als Teil eines fortwährenden Musters tödlicher Überquerungen entlang der zentralen Mittelmeerroute, die oft durch Menschenhandel und Schmuggelnetzwerke ausgelöst werden, die Migranten in unsicheren Schiffen ausbeuten.

Die in Genf ansässige Agentur forderte eine stärkere internationale Zusammenarbeit zur Abschaffung von Menschenhandelsoperationen und forderte die Schaffung sichererer, legaler Migrationswege. "IOM trauert um den Verlust von Menschenleben bei einem weiteren tödlichen Vorfall entlang der zentralen Mittelmeerroute", sagte die Organisation und betonte die dringende Notwendigkeit, weitere Tragödien zu verhindern und gleichzeitig gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen, die die gefährliche Reise nach Europa unternehmen...