Militär-Shooter Caliber lädt euch zur Closed Beta ein

1C Game Studios und Wargaming haben sich gerade mit uns in Verbindung gesetzt, um interessierte Testspieler für ihren neuen, militaristischen Third-Person-Shooters Caliber zu finden. Der Titel arbeitet sich derzeit durch die Beta-Testphase und laut Pressesprecher haben sich bereits jetzt über eine Million Spieler dafür angemeldet. Zweifellos wollen die beiden erfahrenen Teams auf diesen Zahlen aufbauen, wo ihr endlich ins Spiel kommt. Wer sich das Game selbst anschauen möchte und Interesse an spielerischen Eindrücken hat, meldet sich hier für die Closed Beta an. Wenn ihr mehr von diesem Online-Shooter für vier Spieler sehen möchtet, findet ihr unten einen Trailer und eine erste Gameplay-Präsentation, die wir letztes Jahr auf der Gamescom gedreht haben.

