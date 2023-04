HQ

Doom hat es seit seinen Anfängen kaum besser gemacht. Sowohl Doom aus dem Jahr 2016 als auch die Fortsetzung Doom Eternal erwiesen sich als große Erfolge, sowohl bei Fans als auch bei Kritikern, und obwohl wir nicht sicher wissen, dass id Software aktiv an einem anderen Spiel der Serie arbeitet, ist die Idee, um ehrlich zu sein, ziemlich ansprechend.

Es ist daher eine ziemlich gute Gelegenheit, ein mobiles Spin-off zu starten. Sicher, die meisten Verbraucher, die von der Arbeit nach Hause eilen, um ihre Konsole oder ihren PC einzuschalten, haben nicht viel Liebe für das tosende Meer, zu dem der mobile Markt geworden ist, aber der Punkt ist, dass das Timing genau richtig ist.

Aber weißt du, was los ist? Was ist so kompromittiert, dass Sie die Fähigkeit von Bethesda in Frage stellen, mit der Doom-Lizenz umzugehen? Mighty Doom, das bereits erwähnte mobile Spin-off, das zwar sporadische Unterhaltung bietet, aber so sehr in die Monetarisierung gegen den Verbraucher verstrickt ist, dass es geradezu schwer zu verzeihen ist.

Mighty Doom ist ein Twin-Stick-Shooter mit Roguelike-Elementen, was bedeutet, dass du jedes Mal mit einem Doom Slayer von vorne beginnst, der automatisch feuert, den du dann aber bewegst, um die unzähligen Dämonen zu treffen, die dir im Weg stehen, aber auch, um feindlichem Feuer auszuweichen.

Nehmen wir zuerst die wenigen mildernden Umstände. Mighty Doom hat einen soliden Soundtrack, der auf den ikonischen Tönen und Klanglandschaften des Komponisten Mick Gordon aufbaut. Darüber hinaus ist der Übergang zu farbenfroheren und "niedlicheren" Grafiken recht gelungen, und die fast Chibi-inspirierten Redesigns bekannter Dämonentypen sind tatsächlich ziemlich einschlägig.

Okay, das sind all die netten Dinge, die ich zu sagen hatte. Nun, wissen Sie, das Spiel ist kostenlos. Das könnte erwähnenswert sein, und daher gibt es einen Anreiz, es herunterzuladen und auszuprobieren. Es ist nicht so, dass die Monetarisierung selbst hier provokativ ist, es ist die Art und Weise, wie diese Systeme implementiert werden, die den Spieler daran hindert, ... Nun, spielen.

Zunächst einmal gibt es eine Vielzahl von Währungstypen, wie Energie, Münzen, einzigartige Schlüssel für jede der acht Arten von Ausrüstung, die Sie mit sich herumtragen, und Kristalle - von denen einige übrigens mit echtem Geld gekauft werden können. Dann gibt es natürlich Loot Boxes, mit denen Sie schneller auf wichtige Upgrades zugreifen können. Es ist alles völlig verwirrend und dient ausschließlich dazu, den Spieler zu ermutigen, "nur für den Fall" in großen Mengen zu kaufen.

Nicht nur das, du hast nur 20 Energy und es kostet 5 Energy, ein Spiel zu starten, so dass du nicht immer Mighty Doom spielen kannst, wenn du willst, was dich an Spiele wie Harry Potter: Hogwarts Mystery oder Dungeon Keeper Mobile denken lässt . Natürlich kannst du die Regeneration von Energy fördern, indem du Crystals verwendest, die gleiche Währung, mit der du Loot Boxes kaufst.

Jedes Ausrüstungsteil kann Dutzende Male aufgerüstet werden, und es ist wirklich schwer zu erkennen, dass Sie auch nur ein einziges Upgrade für ein einzelnes Ausrüstungsteil gekauft haben. Das bedeutet auch, dass du schon frustriert bist, wenn du etwas ins Spiel kommst, denn hier präsentiert dir Mighty Doom einen sogenannten "Schwierigkeitssprung", einen steilen Schwierigkeitsanstieg, der maßgeschneidert erscheint, um dich davon zu überzeugen, mehr Premiumwährung zu kaufen.

Ich bin wahrscheinlich nicht der Beste in Spielen, und ich bin sicherlich nicht an mobile Steuerelemente gewöhnt, aber ich kenne meine Twin-Stick-Shooter, und Mighty Doom fängt relativ schnell an, so viele Feinde auf dich zu werfen, und erhöht die Lebenspunkte deiner Feinde so wild, dass es geradezu unmöglich erscheint, Level ab Level 4 (was ein paar Stunden dauert) abzuschließen, ohne auf den Kauf von Upgrades mit echtem Geld zurückzugreifen.

Feinde wie Revenants feuern Granaten auf dich ab, Pinkies rennen außerhalb deiner Sichtlinie auf dich zu und ein Level kann leicht mit 30-40 Feinden gleichzeitig beginnen, was es völlig unmöglich macht, es ohne ernsthafte Upgrades zu überwinden.

Ich würde es nicht wagen zu erraten, wie lange es dauern würde, Mighty Doom abzuschließen, oder es einfach ununterbrochen genießen, ohne echtes Geld auszugeben. Ich habe es nicht selbst abgeschlossen, aber ich fühle mich gut gerüstet, um zu sagen, dass Mighty Doom ein Schandfleck für den Ruf der Serie ist. Nicht nur das, es erinnert uns daran, dass der Mobilfunkmarkt ein giftiger Sumpf voller Geister bleibt, die vorgeben, etwas völlig anderes zu sein, als sie wirklich sind.

Schande über dich, Bethesda.