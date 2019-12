Microsofts kommende Konsole soll eigentlich nur "Xbox" genannt werden

Microsoft überraschte uns letzte Woche mit der Vorstellung ihrer neuen Xbox, die wir bislang unter dem griffigen Namen Project Scarlett kannten. Die offizielle Bezeichnung für das klobige Gadget ist jedoch "Xbox Series X", was Fragen aufwirft. Selbst die verschiedenen Abteilungen Microsofts scheinen von der Namensgebung etwas verwirrt zu sein, jedenfalls senden sie verschiedene Signale aus. Im bislang einzigen Trailer wird lediglich von der neuen "Xbox" gesprochen, während die Pressemitteilung das Gerät für sich genommen Xbox Series X nennt. Nun folgt eine Klarstellung auf Business Insider, die das Namenschaos von Microsoft haben aufklären lassen:

"Der Name, den wir an die nächste Generation weitergeben, lautet einfach Xbox. Und bei den Game Awards habt ihr gesehen, wie dieser Name durch die [Produktreihe] Xbox Series X zum Leben erweckt wurde. [...] Ähnlich wie es Fans bei früheren Generationen gesehen haben, bietet der Name 'Xbox Series X' in Zukunft Platz für zusätzliche Konsolen."

Wenn Microsoft also in Zukunft von der Xbox-Familie spricht, werden wir den Werbetag Xbox Series X hören, unter dem die Gesamtheit aller aktuellen Xbox-Konsolen zusammengefasst wird. Das ist quasi so, als würde man Xbox One, Xbox One S und Xbox One X unter dem Sammelbegriff Xbox Series One zusammenfassen, falls das Sinn ergibt. Ist doch schön, dass wir das jetzt auch geklärt haben...