Microsofts Berufung gegen die CMA wegen des Kaufs von Activision Blizzard ist vorerst angesetzt

Die Blockade der Fusion von Microsoft und Activision Blizzard durch Competition Market Authority's Großbritannien (CMA), ein Deal im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar, war eine der umstrittensten Entscheidungen in der Spielewelt in diesem Jahr. Trotz der Tatsache, dass andere große Märkte wie China und die European Union bereits ihre Zustimmung gegeben haben (und vermutlich auch die FTC in den Vereinigten Staaten), bleibt die britische Regulierungsbehörde bei ihrer Entscheidung, obwohl es sogar Zweifel an ihrer Beweggründe gibt und sogar Members of Parliament die Entscheidung in Frage stellen.

Microsoft und Activision Blizzard King sagten damals, dass sie gegen die Entscheidung Berufung einlegen würden, und wir haben jetzt ein Datum, um das rechtliche Verfahren einzuleiten. Wie VGC berichtet, wird es der 24. Juli sein, wenn die Vorverhandlung beginnt. Der zuständige Richter setzte die Berufungsverhandlung an und gab folgende Erklärung ab.

"Es gibt eine Tendenz (und sie ist eher gerichtlich als parteigesteuert), die Einreichungen mehr zu kürzen, als sie vielleicht sein sollten. In diesem Fall möchte ich das Gegenteil tun. Ich möchte, dass die Parteien verstehen, dass wir ihnen jede Gelegenheit geben wollen, die Schwierigkeiten dieses Falles in mündlichen Ausführungen darzulegen, und dass wir Zeit dafür haben."

Während Microsoft dem Richter mitteilte, dass die Anhörungen so schnell wie möglich stattfinden sollten, hatte die CMA auf einen späteren Termin gedrängt, um mehr Zeit für die Vorbereitung ihres Falles zu haben.

"Die Entscheidung der CMA ist aus mehreren Gründen fehlerhaft, darunter ihre Überschätzung der Rolle des Cloud-Streamings auf dem Gaming-Markt und unserer Position darin sowie ihre mangelnde Bereitschaft, Lösungen in Betracht zu ziehen, die von der Branche und der Öffentlichkeit überwältigende Unterstützung erhalten haben." Das teilte Microsoft letzte Woche in einer Erklärung mit.

Es ist klar, dass der rechtliche Prozess alles andere als einfach sein wird und dass wir noch eine Weile warten müssen, bis wir wissen, ob Microsoft und Activision endlich unter demselben Unternehmensdach zusammenkommen werden.