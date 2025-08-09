Microsoft wird 50 - und bringt Windows XP-Clogs auf den Markt

HQ

Microsoft dehnt die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum immer weiter aus - und der neueste Stunt ist ebenso unerwartet wie charmant. Das Unternehmen hat ein Paar Clogs in Sonderedition entwickelt, die von der kultigen Bliss-Tapete von Windows XP inspiriert sind. Ja, das ist richtig - der grüne Hügel und der strahlend blaue Himmel, der zu einem der bekanntesten Fotos der Welt wurde.

Diese Clogs sind nicht nur eine Hommage an die Desktop-Landschaft der frühen 2000er Jahre - sie werden auch mit dekorativen Stiften geliefert, die an den Belüftungsöffnungen befestigt werden können, einschließlich klassischer Windows-Symbole wie dem (un)hilfreichen Assistenten Clippy und dem Internet Explorer-Logo. Das Set, das umgerechnet knapp 100 USD kostet, enthält auch einen Rucksack, der mit dem gleichen Bliss-Bild verziert ist.

Microsoft-Mitarbeiter erhalten die ersten Einblicke in diese Jubiläums-Clogs, aber mehrere Insider haben verraten, dass sie wahrscheinlich bald an die Öffentlichkeit verkauft werden. Worauf wir ehrlich gesagt nur hoffen können. Denn wer würde nicht gerne in XP-Clogs herumstolzieren?