Microsoft wirbt für Grafik von Xbox-Series-Spielen in Unreal Engine 5

Über ein Jahr ist vergangen, seitdem Sony der Welt die Epic Games' Unreal Engine 5 präsentieren konnte. Gestern Abend durfte Microsoft zeigen, wozu die Technologie - diesmal angetrieben von der Xbox Series X - in der Lage ist. The Coalition hat diese Assets aufbereitet und zeigt realistisch modulierte Menschen, die in der neuesten Entwicklerumgebung von Epic Games zum Leben erweckt werden. Das zweite Video konzentriert sich noch einmal auf Lichtstrahlen in einem staubigen 3D-Bereich, der erwartungsgemäß sehr viele Details aufweist.