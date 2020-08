Microsoft will Forza Horizon 3 nicht länger digital verkaufen

Der Verkauf von Forza Horizon 3 im Microsoft Store wird Ende nächsten Monats eingestellt. Wer sich das 2016-er Rennspiel von Playground Games und dessen DLC-Inhalte unbedingt noch anschauen wollte, der sollte sich beeilen. Um unentschlossenen Interessenten den letzten Kaufimpuls zu geben, bietet Microsoft bis zum 27. September verschiedene Promotionen auf PC und Xbox One an. Die Server von Forza Horizon 3 bleiben jedoch weiterhin aktiv, der Verkaufsstopp wird folglich an auslaufende Lizenzen gekoppelt sein. Wer hungrig nach Autorennspielen in offener Welt ist, kann übrigens auch direkt die Fortsetzung Forza Horizon 4 spielen, der Titel ist ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten.

You're watching Werben

Quelle: Microsoft.