Microsoft will Call of Duty auch auf PS6 setzen

Microsoft und Sony sind jeden Tag in den Nachrichten, wie es an dieser Stelle scheint. Die beiden drängeln sich ständig über die geplante Übernahme von Activision im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar Blizzard, über die Sony sehr besorgt ist. Wir haben über dieses Ereignis eine ganze Reihe berichtet, und heute ist es nicht anders, denn in einem kürzlich veröffentlichten Dokument der britischen Competition and Markets Authority (CMA) stellt Microsoft fest, dass es Call of Duty zu dem bringen will, was wir für die PS6 halten.

Wenn es um den 10-Jahres-Deal geht, bei dem Call of Duty trotz des Deals immer noch auf PlayStation-Geräte kommt, stellt der Konsolenplattformteil ausdrücklich fest: "Die Abhilfe gilt für alle Sony-Konsolen (einschließlich PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und PlayStation 5) und alle Nachfolgekonsolen."

Dies hat die Haltung von Sony in dieser Angelegenheit nicht geändert, da sich das Unternehmen nun Methoden zuwendet, um den Deal zu sprengen, einschließlich des Vorschlags, dass Microsoft eine fehlerhafte Version von Call of Duty auf PlayStation veröffentlichen könnte, damit die Spieler das Vertrauen in die Plattform verlieren.

