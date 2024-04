Microsoft verspricht erneut "den größten Technologiesprung aller Zeiten" für die nächste Xbox

HQ

Microsoft hat der Gaming-Welt Anfang des Jahres einen echten Ruck gegeben, als Xbox-Chefin Sarah Bond eine doppelte Runde spektakulärer Aussagen ablieferte. Zunächst erklärte sie, dass "es einige aufregende Dinge gibt, die in der Hardware herauskommen, die wir an diesem Feiertag teilen werden", und fügte hinzu, dass sie an der Xbox der nächsten Generation arbeiten, die den größten Generationssprung aller Zeiten bieten wird:

"Wir investieren auch in die Roadmap der nächsten Generation. Worauf wir uns wirklich konzentrieren, ist der größte technische Sprung, den man je in einer Hardware-Generation gesehen hat, was es besser für die Spieler und besser für die Entwickler und die Visionen macht, die sie entwickeln."

Und anscheinend meinte sie es ernst, denn jetzt, zwei Monate später, wiederholt sie das Gleiche in einem internen Brief an Microsoft-Mitarbeiter, in dem sie schreibt:

"Wir arbeiten mit Hochdruck an unserer Hardware der nächsten Generation und konzentrieren uns darauf, den größten Technologiesprung zu machen, den es je in einer Generation gegeben hat."

Der Wechsel von Super Nintendo zu PlayStation oder von Nintendo 64 zu Xbox war zum Beispiel völlig transformativ. Es ist natürlich möglich, es noch einmal zu tun, aber Leistung kostet Geld, so dass es scheint, dass Microsoft für die nächste Generation auf etwas teureres setzt.

Historisch gesehen hat eine Konsolengeneration in der Regel etwa fünf bis sechs Jahre gedauert, was bedeutet, dass wir frühestens 2026 mit der nächsten Generation der Xbox rechnen sollten.

Danke, Windows Central.