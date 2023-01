Microsoft und Xbox entlassen 10.000 Mitarbeiter

HQ

Das Geschäftsjahr vieler riesiger Unternehmen endet am 1. April und ein Quartal ist gerade zu Ende gegangen, was bedeutet, dass die meisten von ihnen große Kürzungen vornehmen, um die Anleger zufrieden zu stellen. Das ist einer der Gründe, warum die Gerüchte Anfang dieser Woche, dass Microsoft Tausende von Mitarbeitern entlassen würde , sehr glaubwürdig waren, selbst wenn das Jahr dieses Unternehmens am 30. Juni endet. Jetzt wissen wir, dass es wahr ist, ebenso wie die gute alte Argumentation "Wir müssen das tun, anstatt das Gehalt und die Boni der Vorgesetzten zu senken".

Microsoft-CEO Satya Nadella bestätigt, dass das Unternehmen bis zum Ende dieses Geschäftsquartals 10.000 Entlassungen vornehmen wird. Er versucht, es weniger negativ klingen zu lassen, indem er feststellt, dass dies weniger als 5 Prozent seiner gesamten Basis sind und dass sie die Betroffenen "mit Würde und Respekt" behandeln werden, indem sie ihnen "eine Vielzahl von Vorteilen gewähren, einschließlich einer über dem Markt liegenden Abfindung, einer fortgesetzten Krankenversicherung für sechs Monate, einer fortgesetzten Unverfallbarkeit von Aktienprämien für sechs Monate, Career Transition Services und 60 Tage vor der Kündigung, unabhängig davon, ob eine solche Kündigung gesetzlich vorgeschrieben ist".

Alles schön und gut, aber es hält mich - wie Sie vielleicht inzwischen verstanden haben - nicht davon ab, meine Nase zu rümpfen, wenn so viele Leute ihren Job verlieren, während viele Führungskräfte ihre riesigen Gehälter behalten und das Unternehmen 69 Milliarden Dollar für Activision Blizzard King zahlt.

Dennoch ist es auch einigermaßen verständlich, da Nadella wiederholt, was viele CEOs von Spieleunternehmen zuvor gesagt haben: Das unglaubliche Wachstum während der Höhen der Pandemie nimmt jetzt einen Schwanensprung. Wir werden sehen, ob diese Schritte ausreichen, um das auszugleichen, oder ob auch Preiserhöhungen für Xbox Series und Game Pass bevorstehen.