Microsoft testet Xbox Cloud Gaming auf Xbox-Konsolen

Benutzer, die sich dem Xbox-Insiders-Programm angeschlossen haben, können nun auch auf der Konsole den Streaming-Dienst "Xbox Cloud Gaming ausprobieren. Auf diese Weise wird es genau wie auf dem Handy möglich sein, Spiele via Streaming zu spielen, die gar nicht auf der Hardware installiert wurden. Praktisch ist das vor allem dann, wenn euer Festplattenspeicher voll ist oder wenn ihr eine Xbox One nutzt und unbedingt die neuesten Games in bestmöglicher Grafikqualität spielen wollt. Anscheinend gibt es noch einige Probleme mit dem Verfahren, deshalb gehen wir davon aus, dass es ein paar Monate dauern wird, bis das Feature öffentlich verfügbar wird.

Quelle: Microsoft.