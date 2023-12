Microsoft startet den Countdown-Verkauf für Xbox

HQ

Vor ein paar Wochen hat Sony seinen End-of-Year-Deals-Verkauf gestartet, der in ein paar Tagen endet. Jetzt ist es an der Zeit, dass Microsoft ihr Gegenstück startet, den Countdown Sale, der noch zwei Wochen läuft und hier zu finden ist.

Wir haben eine großartige Auswahl in verschiedenen Genres und Preisklassen gefunden, sowohl alte als auch neue Sachen, und wir glauben, dass die meisten von euch unten etwas finden werden, das ihnen gefällt:



• Alex Kidd in Miracle World DX - 80 % Rabatt (2,99 £ / 3,99 €)

• Assassin's Creed Mirage - 30 % Rabatt (31,49 £ / 34,99 €)

• EA Sports FC - 60 % Rabatt (27,99 £ / 31,99 €)

• Endling: Extinction is Forever - 67 % Rabatt (8,24 £ / 9,89 €)

• Hogwarts Legacy - 50 % Rabatt (32,49 £ / 37,49 €)

• Mortal Kombat 1 - 40 % Rabatt (38,99 £ / 44,99 €)

• Resident Evil 4 - 55 % Rabatt (26,09 £ / 31,49 €)

• Star Wars Jedi: Survivor - 50 % Rabatt (34,99 £ / 39,99 €)

• Street Fighter 6 - 40 % Rabatt (32,98 £ / 41,99 €)

• The Crew Motorfest - 50 % Rabatt (34,99 £ / 39,99 €)

• World of Final Fantasy Maxima - 60 % Rabatt (13,99 £ / 15,99 €)

Wenn du ein besonders gutes Angebot findest, würden wir uns freuen, wenn du deinen Gamereactor-Mitlesern im Kommentarbereich unten helfen würdest. Teilen ist schließlich fürsorglich.