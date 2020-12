Microsoft nimmt Among Us 2021 in Xbox-Game-Pass-Gewahrsam auf

You're watching Werben

Auf der Nintendo Switch können die Fans von Among Us seit dieser Woche ihre Freunde heimtückisch ermorden oder gemeinsam den (oder die?) Hochstapler entlarven. Die plötzliche Veröffentlichung des Spiels auf der Hybridkonsole ließ die Frage nach anderen Konsolenversionen aufkommen, doch wie es aussieht, werden Spieler auf Xbox- und Playstation-Systemen noch eine Weile auf den Titel warten müssen.

Microsoft hat nun zumindest bestätigt, dass Among Us 2021 in den Game Pass aufgenommen wird, sobald das Spiel auf Xbox One und Xbox Series verfügbar wird. Ihr könnt den Titel bereits in Microsofts PC-Abo spielen, also werden die anderen Fassungen sicher nicht sehr lange auf sich warten lassen. Sony muss sich zum Stand der Dinge aber noch äußern, eine entsprechende Bestätigung steht bislang nämlich aus.