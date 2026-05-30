Microsoft möchte seinen Fokus stärker auf Xbox verlagern und entfernt die Logos der Konkurrenz

HQ

Lange Zeit war es gängige Praxis, wenn Multiplattform-Titel angekündigt wurden, nur eine Plattform zu zeigen, wenn die Ankündigung während einer Veranstaltung oder eines Livestreams eines Konsolenherstellers erfolgte. Vor einigen Jahren änderte Microsoft dies und begann, auch andere Plattformen einzubeziehen, im Einklang mit dem eigenen Bekenntnis zu einer Multiplattform-Strategie.

Deshalb zogen nur wenige die Augenbraue hoch, als der kürzlich beförderte Matt Booty, Chief Content Officer bei Xbox, im offiziellen Xbox-Podcast sagte, dass sie diesen Ansatz während der Xbox Games Showcase am 7. Juni fortsetzen würden:

"Wir werden sehr klar sein, auf welche Plattformen ein Spiel kommt, und wollen diesen Präzedenzfall fortsetzen."

Aber... Es scheint, als wäre sein direkter Vorgesetzter von diesem Ansatz nicht ganz überzeugt. Als Xbox-Influencer Klobrille auf X schrieb, wobei er resigniert klang, dass er "das Gefühl hat, dass die absolute Mindesterwartung vieler war, dass Xbox sich zumindest zur Zeit der Showcase wirklich auf ihre eigene Plattform konzentriert" – erhielt er eine Antwort von Xbox-Chefin Asha Sharma selbst, mit einer Botschaft, die Booty's direkt widersprach:

"Ich sehe das Feedback zu den Logos. Es war ein Fehlschlag, und ich stehe dazu. Wir sprechen darüber, wie wir uns für zukünftige XBOX-Shows anpassen."

Mit anderen Worten, es scheint nicht, als wolle die Xbox-Abteilung diese Praxis überhaupt fortsetzen. Sharma hat häufig davon gesprochen, sowohl die Xbox-Marke als auch die Xbox-Konsolen zu stärken, und die Möglichkeit exklusiver Spiele angedeutet. Mit anderen Worten: Sich während eines Xbox-Events ausschließlich auf Xbox zu konzentrieren, passt genau zu dieser Richtung.

Wenn Xbox eine Präsentation auf der Gamescom und/oder der Tokyo Game Show hat, scheint es, als würden wir keine konkurrierenden Formate mehr sehen – auch wenn es diesmal zu spät scheint, noch etwas zu ändern, da nur noch eine Woche bis zur Veranstaltung ist.