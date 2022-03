Microsoft lizenziert Xbox-Controller in Pastellfarben

HQ

Wer Pastellfarben mag und mit dem Gedanken spielt, sich einen neuen PC- oder Xbox-Controller zuzulegen, der findet auf Xbox Wire die neue Frühlingskollektion von Microsofts Eingabegeräten. Der Publisher kooperiert mit externen Hardware-Herstellern, wie 8Bitdo, Otterbox und Powera, um offiziell lizenzierte Geräte in den seichten Farbtönen anzubieten.

Powera stellt fünf Varianten der kabelgebunden Version eines Xbox-Controllers mit zwei frei belegbaren Tasten auf der Rückseite vor, die ca. 35 Euro kosten. 8Bitdo verkauft einen pinken "Ultimate Wired Controller for Xbox", der ebenfalls über zwei programmierbare Tasten auf der Rückseite verfügt und euch darüber hinaus die Sensitivität der Sticks sowie die Stärke der Vibrationen anpassen lässt. Per Knopfdruck dürft ihr bei diesem Modell zwischen vorgefertigten Profilen wechseln und das kostet ca. 40 Euro. Der Hersteller Otterbox stellt uns die "Easy Grip Controller Shell in Lilac Dream" vor, eine Schutzhülle mit zusätzlichem Grip für euren Controller. Für die ca. 40 Euro Anschaffungskosten bekommt ihr aber tendenziell bereits ein neues Eingabegerät.