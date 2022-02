Microsoft lässt euch die Share-Taste des Xbox-Controllers bald frei belegen

HQ

The Verge schreibt, dass Xbox-Besitzer in Zukunft in der Lage sein werden, die Share-Taste auf ihrem Xbox-Series-Controller neu zu belegen. Derzeit wird die Taste ausschließlich zum Aufnehmen von Screenshots und Gameplay-Videos genutzt, doch Xbox-Insider-Tester konnten das Feature bereits nutzen, um beispielsweise den Xbox-Guide zu öffnen, Spiele und Anwendungen zu starten oder um auf die Lautstärkereglung ihres Fernsehers zuzugreifen. Auch die Medienwiedergabe oder die Schnelleinstellungen lassen sich auf diesem Wege öffnen, allerdings verliert ihr natürlich die Möglichkeit, Screenshots festzuhalten. Wann alle Nutzer die Chance erhalten, die Share-Taste neu zu belegen, ist derzeit noch nicht sicher, doch in der Regel dauert es ab diesem Punkt nicht mehr allzu lange.