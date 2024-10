Microsoft kündigt ein Xbox-Partnerevent an, das diesen Donnerstag stattfinden wird

HQ

Wie ihr wisst, gibt es in den nächsten Monaten viele aufregende Spiele, und jetzt kündigt Microsoft über Threads an, dass sie am Donnerstag in einem 25-minütigen Xbox Partner Preview Event weitere davon zeigen werden.

Da es sich um eine Partnerveranstaltung handelt, werden wir nur mit Projekten von Drittanbietern verwöhnt, und über Xbox Wire erwähnt Microsoft einige spezifische Titel und verspricht auch Weltpremieren:

"Sie erhalten einen ersten Blick auf das Gameplay der nächsten Erweiterung von Alan Wake II, The Lake House, einen actiongeladenen neuen Trailer zu Like A Dragon: Pirate Yakuza auf Hawaii, einen Blick auf mehrere Bosse im Dark-Fantasy-Actionspiel Wuchang: Fallen Feathers, mehrere Weltpremieren und andere großartige Titel, die für Xbox-Konsolen, Windows PC und Game Pass erscheinen."

Die Veranstaltung beginnt am 17. Oktober um 19:00 Uhr (18:00 Uhr britischer Zeit) und wir werden wie üblich über alles berichten, was hier bei Gamereactor passiert. Wer live dabei sein möchte, kann dies auf Twitch (1080p / 60fps) oder YouTube (4K / 60fps) tun.

Gibt es etwas Bestimmtes, von dem Sie hoffen, dass es präsentiert wird?