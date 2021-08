Microsoft konzentriert Wachstum vom Xbox-Game-Pass-Abo auf Xbox, PC und mobile Geräte

HQ

Phil Spencer von Microsoft hätte gerne gesehen, dass das kostenpflichtige Abonnement "Xbox Game Pass" auch auf anderen Plattformen verfügbar wäre, doch Gerüchte, denen zufolge das Angebot beispielsweise auf die Nintendo Switch zusteuern könnte, scheinen unbegründet gewesen zu sein. Einige Leute würden sich sicher darüber freuen, auf der Playstation auf die wachsende Online-Bibliothek der Xbox zugreifen zu können, doch das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geschehen.

In einem Interview mit Gamesradar spricht der Xbox-Chef dieses Thema erneut an und bestätigt, dass es keine Entwicklungen gibt: „Wir haben derzeit keine Pläne, [das Abo] auf andere geschlossene Plattformen zu bringen - hauptsächlich weil diese geschlossenen Plattformen so etwas wie den [Xbox] Game Pass nicht wollen. Es gibt eine Menge offener Plattformen, auf denen wir wachsen können: das Web, PC und Mobile. Unser Fokus liegt also [...] auf diesen Plattformen." Natürlich könnte sich das in Zukunft ändern, aber im Moment sollten wir kein Wunder erwarten.