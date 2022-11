Microsoft hat Solitaire und Minesweeper zu Teams hinzugefügt

HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass Videospiele ein großartiges Werkzeug für den Aufbau von Verbindungen und Zusammenhalt sind. In der Lage zu sein, mit Freunden, Arbeitskollegen, Familienmitgliedern zu kommunizieren, um Probleme zu lösen oder Probleme zu überwinden, ist eine Art Teambuilding im digitalen Zeitalter. Warum also nicht in Ihre täglichen Arbeitsbesprechungen integrieren?

Microsoft hat entschieden, dass dies eine großartige Idee ist und hat jetzt Solitaire, Minesweeper, IceBreakers und Wordament in Microsoft Teams implementiert, damit Sie "Arbeitsverbindungen durch Spielen aufbauen" können.

Im neuesten Blog von Microsoft heißt es, dass es sich um Multiplayer-Versionen handelt, die 2-250 Spieler bieten können, als arbeitssicher eingestuft werden und auch werbefrei sind.

"Spiele fördern Kreativität, Zusammenarbeit und Kommunikation auf leistungsstarke und einzigartige Weise, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Games for Work-App in Microsoft Teams die Produktivität inspiriert und dazu beiträgt, Verbindungen am Arbeitsplatz zu fördern", sagte Jill Braff, General Manager of Integrations and Casual Games bei Microsoft.

Wenn Sie also das nächste Mal in einem Team-Meeting sind und einen Muntermacher brauchen, warum starten Sie Minesweeper nicht und versuchen Sie, mit Hilfe einiger Kollegen neue Highscores zu setzen.