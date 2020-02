Microsoft Flight Simulator zeigt realitätsnahe Flughäfen

Schon der allererste Trailer von Microsoft Flight Simulator machte deutlich, dass Asobos Flugsimulator mit einem atemberaubenden Himmel und ultrarealistischen Flugzeugen eines der schönsten Spiele sein wird, die wir je gesehen haben. Doch wie sieht es mit den Details vor Ort aus? Es stellt sich heraus, dass auch die echte Hingucker sein werden.

Xbox Game Studios hat Ende der Woche ein neues Entwicklertagebuch veröffentlicht, in dem Sven Mestas, der Lead Game Designer von Microsoft Flight Simulator, die wahnsinnige Menge an Details über die Flughäfen des Spiels anspricht (und zeigt). Der Titel wird jeden größeren Flughafen darstellen, den Flugreisende aus allen Ländern ansteuern können (was nicht besonders überraschend ist, da wir ja bereits wissen, dass sie echte Satellitendaten verwenden). Beeindruckender ist, dass viele dieser Orte von Hand bearbeitet wurden, um sicherzustellen, dass die Umgebungen realistischer wirken.

Darüber hinaus werden 80 der berühmtesten und bekanntesten Flughäfen der Welt noch mehr Aufmerksamkeit erhalten. Diese bieten eine detailliertere Architektur, realistische Gateways und andere beeindruckende Details bekommen, von denen euch Mestas im folgenden Video erzählt. Selbst an den Bodenverkehr wollen die Entwickler dabei eigenen Aussagen zufolge gedacht haben... Ob Microsoft Flight Simulator den Wünschen und Hoffnungen der Fans gerecht wird?