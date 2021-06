Microsoft Flight Simulator: Nordeuropäische Länder werden im Juli-Update noch schöner

Nachdem Regionen, wie Japan, die USA, Großbritannien und Frankreich, im Microsoft Flight Simulator bereits nachträglich verbessert wurden, ist es nun an der Zeit, den nördlichen Teil der Europäischen Union zum Strahlen zu bringen. Das Welt-Update #5 wird am 27. Juli die Länder Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden aufhübschen. Laut Asobo Studios werde dadurch vor allem die Detailgenauigkeit von Flughäfen und Sehenswürdigkeiten erhöht, die man aus dem Cockpit heraus erkennen kann. Um euch die schönsten Plätze all dieser Ländereien zu zeigen, gibt es virtuelle Besichtigungstouren über einige der spektakulärsten Orte Nordeuropas. Am 27. Juli erscheint übrigens auch die neue Xbox-Series-Version.