Microsoft Flight Simulator erhält ein großes neuseeländisches Update

Es ist eine bekannte Tatsache, dass Microsoft Flight Simulator viele Details hat. Mit seinen realistischen Flugzeugmodellen, Echtzeit-gerenderten Flughäfen, Städten und Landschaften aus der ganzen Welt hat der Simulator einen neuen Standard in der Branche gesetzt und das Spiel wächst und entwickelt sich weiter mit den Welt-Updates, die eine bestimmte Region der Welt verbessern.

Nach World Updates, die Orten wie den USA, Großbritannien, Italien, Japan und den nordischen Ländern gewidmet sind, ist es jetzt Zeit für Neuseeland, ein neues Gesicht zu bekommen. Hier ist, was Sie von diesem kostenlosen Update erwarten können (das Sie auch im Video unten sehen können):

"Das Microsoft Flight Simulator-Team hat die neuesten geografischen Daten verwendet, um World Update XII: New Zealand zu erstellen, einschließlich Satellitenbildern, Luftaufnahmen und digitalen Höhenmodellen, und hat sogar das Hobbiton-Filmset detailliert gerendert, eingebettet in die natürliche Pracht der Nordinsel. Dieses kostenlose Update bietet eine verbesserte Modellierung von 7 neuen Städten und enthält 9 handgefertigte Flughäfen, 62 benutzerdefinierte Points of Interest und 10 aufregende Missionen: 3 Buschfahrten, 3 frische Entdeckungsflüge und 4 neue Landeherausforderungen - alle im Game Pass enthalten. Der Himmel ruft!"

Während Microsoft Flight Simulator ein sehr anspruchsvoller Titel ist, können Sie ihn problemlos mit einer App oder einem Browser mit Xbox Cloud Gaming auf ein Telefon, einen Laptop und andere Dinge streamen. Wirst du dir Neuseeland an diesem Wochenende von oben ansehen?