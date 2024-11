Microsoft Flight Simulator 2024

HQ

Microsoft Flight Simulator war eines der besten Spiele des Jahres 2020. Wir haben die Technologie hinter dem Produkt und den Ehrgeiz gelobt, und in dieser lang erwarteten Fortsetzung wird alles auf elf hochgedreht und normalerweise eine große Verbesserung. Es ist nicht zu übersehen, wie groß das Potenzial ist und dass es einer der am besten aussehenden Titel des Jahres ist, wenn alles so funktioniert, wie es sollte. Das Problem ist, dass dies oft nicht der Fall ist und viele der technischen Pannen das Erlebnis sabotieren können. Deshalb ist es auch einer der am schwierigsten zu rezensierenden Titel des Jahres, denn wenn das funktioniert, unterhält er genau wie sein Vorgänger zu königlichen Bedingungen.

Das Beeindruckendste ist, dass Sie genau wie im Vorgänger die Möglichkeit haben, einen Ort auf der Erde auszuwählen und mit dem Fliegen zu beginnen. Alles, was du tun musst, ist den Ort, die Zeit und das Flugzeug auszuwählen und dann auf Start zu klicken, wo es jetzt schneller als je zuvor ist, in die Spielwelt zu laden. Wenn wir die Wüste Gobi mit einem Segelflugzeug besuchen oder unseren Hubschrauber über den Grand Canyon schweben wollen, können wir das tun. Das ist die größte Stärke des Titels. Dieses Mal wurde der Simulator auch mit gamifizierten Elementen und mehr Fahrzeugen ausgestattet, was bedeutet, dass Sie in dieser Version einen Karrieremodus starten und Aufgaben ausführen können, die Piloten im wirklichen Leben ausführen, und dazu gehören das Fliegen von Passagieren, das Löschen von Bränden und das Retten von Menschen. Du wirst mit Sternen und Geld für das Abschließen von Missionen belohnt, die du dann verwenden kannst, um neue Arten von Missionen zu fliegen und mehr Fahrzeuge zu kaufen.

Der Karrieremodus ist eine willkommene Neuerung und etwas, das wir beim Vorgänger vermisst haben. Wir müssen nicht mehr so tun, als würden wir Menschen an verschiedene Orte auf der Erde fliegen. Obwohl die von der KI aufgenommenen Stimmen in dieser Version einige Momente zum Lachen bieten, können wir nicht anders, als zu denken, dass der Spielmodus ein großartiges Feature ist. Einer der Gründe, warum wir den Modus mögen, ist, wie unterschiedlich die Missionen in Bezug auf Länge, Tageszeit, Wetter, Ort und Fahrzeugkategorie sein können. Das System bestraft dich auch ziemlich hart für Fehler, was bedeutet, dass du schnell deine verdienten Fähigkeiten verlieren kannst. Wir schätzen die gebotene Herausforderung sehr.

Ein Kritikpunkt, den wir an den Strafen während der Missionen anbringen würden, ist, dass sie oft unklar sind. Zum Beispiel können Sie bestraft werden, wenn Sie sich beim Rollen Ihres Flugzeugs zu schnell bewegen, aber es gibt keine Erklärung dafür, wie hoch die Geschwindigkeit in Zahlen sein sollte. Es braucht auch Zeit, um zu verstehen, wonach Sie beurteilt werden und was der Unterschied zwischen 80 % und 95 % in einer einzelnen Kategorie ist. Obwohl die Systeme tiefgreifend und komplex sind, müssen die Informationen besser kommuniziert werden.

Eine Lösung für das Informationsproblem wäre eine gute Enzyklopädie, ausführlichere Schulungsaufgaben, die auf den Karrieremodus abzielen, und Videoclips. Derzeit müssen Sie die Informationen auf Websites von Drittanbietern finden, was sowohl zeitaufwändig als auch unnötig ist. Obwohl es auf der Website des Titels recht robuste Handbücher für einige Flugzeuge gibt, hätten wir uns gewünscht, dass diese in das Spiel integriert sind. Ein Titel, der dazu inspirieren könnte, ist Civilisation, der Komplexität in einem guten Format erklärt. Dies ist etwas, das Asobo unserer Meinung nach erforschen muss, da die Simulation so komplex ist und wie viele verschiedene Gruppen von Menschen sie anspricht. Es könnte auch dazu führen, dass sich mehr Menschen trauen, in den Simulator einzutauchen und ein größerer Teil der Community zu werden.

Wir folgen ein paar Piloten in den sozialen Medien, die sich mit dieser Fortsetzung beschäftigen. Sie haben uns geholfen, mit dem Vorgänger richtig durchzustarten, weil es nicht einfach ist, die Flugcomputer, den Autopiloten zu programmieren oder einfach nur zu fliegen. Wenn man die Hilfssysteme schließen will, muss man oft im Internet nach den Informationen suchen und es ist schwierig, viele Aspekte der Simulation nur durch Versuch und Irrtum zu erlernen. Wir hoffen, dass die Entwickler ihre engagierte Community einladen und mehr und bessere Trainingsmodi ausarbeiten, da wir glauben, dass viele Spieler etwas verwirrt sein werden, da die Informationen manchmal fehlen.

Trotz einiger Probleme mit der Art und Weise, wie dem Spieler Informationen erklärt werden, denken wir, dass der Karrieremodus eine fantastische Ergänzung ist, und das liegt daran, dass wir seit mehr als zehn Jahren nach so etwas fragen. Eine Stärke ist, dass man viel Anleitung zum Fliegen bekommt. Du kannst zum Beispiel Symbole einschalten, die dich durch Verkehrsmuster führen, um richtig zu landen, und du bekommst auch die Routen in deinem Pad vorgeplant, die du auch zum Suchen und Notieren von Informationen verwenden kannst. Diese Routen werden während des Fluges mit Symbolen in der Welt angezeigt, falls Sie diese Hilfe benötigen. Wir mögen diese Funktionen und es zeigt, dass Asobo versucht hat, Neulingen Hilfe zu bieten. Sie können auch direkt in den Menüs anpassen, wie einfach oder schwierig der Flug sein wird, wo er so einfach wie das Fliegen in Grand Theft Auto V oder so schwierig wie in einem normalen Flugsimulator sein kann.

Neben der Möglichkeit, dein Erlebnis individuell anzupassen, ist dies auch eines der am besten aussehenden Spiele des Jahres. Das liegt an einer besser gerenderten Flora und Fauna als im Vorgänger und lässt die Welt realistischer denn je aussehen. Dank mehr Biomen gibt es auch in der Natur mehr Abwechslung als früher. Es gibt einen Spielmodus, der Sie direkt in die Nachbarschaft einiger der schönsten Orte der Welt bringt, weshalb es auch positiv ist, dass es einen großartigen integrierten Fotomodus gibt, der dazu beiträgt, das Erlebnis besser als je zuvor zu machen. Wir haben es geliebt, die Welt im Vorgänger zu entdecken, und in dieser Version ist sie dank besserer Beleuchtung, Grafik, Fotomodus und stärkerer Leistung noch interessanter.

Obwohl das Spiel besser läuft und die Grafik verbessert wurde, gibt es Probleme mit der technischen Seite. Mehrere der Trainingsmodi für Hubschrauber blockieren sich, was dazu führt, dass Sie die Missionen nicht abschließen können, und der Karrieremodus schafft Situationen, in denen die Passagiere außerhalb des Flugzeugs sitzen. Trotzdem haben wir festgestellt, dass Flugzeuge oft von den schlimmsten Problemen verschont bleiben und die anderen Fahrzeugtypen in der Regel stärker betroffen sind. Viele der Probleme sind so gravierend, dass man das Spiel neu starten muss...

Obwohl die Technik fehlerhaft ist, ist der Klang wirklich beeindruckend, tatsächlich hatten wir in den Stunden, in denen wir uns mit dem Titel beschäftigen, keine Probleme in dieser Kategorie. Die Flugzeuge, Hubschrauber und Segelflugzeuge klingen genau so, wie wir es uns vorstellen, und es ist beeindruckend, den Motor im Cockpit aufheulen zu hören, der auf einen Sturm zusteuert. Das Wetter klingt auch fantastisch in dieser Simulation, wo der einzige Kritikpunkt, den wir anbringen können, darin besteht, dass die Stimmen mehr Textzeilen hätten vorlesen können, um Abwechslung zu schaffen, und dass Asobo daran hätte arbeiten sollen, die Qualität der Stimmen zu verbessern, da ihre Bemühungen oft zum Lachen einladen.

Unsere Schlussfolgerung ist, dass es an dieser ehrgeizigen Fortsetzung viel zu mögen gibt, trotz der Existenz vieler spielzerstörender Fehler. Fast alle Systeme sind besser als im Vorgänger, die Hintergrundsimulation ist fortschrittlicher und komplexer, die Hubschrauber, Flugzeuge und Segelflugzeuge verhalten sich in der Luft besser, und wir wagen zu sagen, dass die letztere Kategorie die beste Simulation ist, die es je in einem Spiel gab. Das Wetter ist sowohl vielfältig als auch komplexer als zuvor, was zu interessanteren Reisen führt, denn Wind und Stürme beeinflussen das Verhalten von Flugzeugen in der Luft. Sie mögen eine Handvoll zu navigieren und ein Ärgernis sein, aber Stürme sind auch schön zu beobachten, und das führte oft dazu, dass wir das Spiel pausierten und sie fotografierten.

Wir flogen über Sambia und hatten einen Motorschaden, der uns zu einer Notlandung im South Luangwa Nationalpark veranlasste. Die Vegetation war dicht mit Bäumen, Gräsern und Giraffen, die um einzelne Wasserlöcher herumwanderten, und wir waren aufrichtig beeindruckt von der grafischen Höhe des Bodens. Wir traten aus unserem ramponierten Cessna Skyhawk heraus und wanderten um die Welt. Leider ist nichts perfekt und manche Orte sehen miserabel aus, aber draußen in der Natur kann es Szenen geben, die mindestens so schön sind wie in der Luft, was bei einem Simulator dieser Art recht ungewöhnlich ist. Wir konnten unser Flugzeug in Ordnung bringen und schließlich die Mission abschließen, aber die Erinnerungen an die Reise blieben noch lange nach dem Ausschalten des Spiels bestehen. Deshalb sind unsere Eindrücke im Allgemeinen positiv, zum einen, weil es in den meisten Fällen funktioniert, zum anderen, weil es großartige Spielerinnerungen schafft, und zum anderen, weil es viele der Spielsysteme seines Vorgängers verbessert. Es ist die Menge an technischen Problemen, die verhindert, dass es höhere Höhen erreicht als sein Vorgänger.