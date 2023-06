Microsoft erhöht die Preise für Xbox Series X und Game Pass

HQ

Vor einem Jahr musste Sony viel Kritik einstecken, als es ankündigte, den Preis der PlayStation 5 um 50 Euro auf 549,99 Euro zu erhöhen. Damals sagten sowohl Microsoft als auch Nintendo schnell, dass sie die Preise ihrer jeweiligen Konsolen nicht antasten würden, obwohl es stimmt, dass Phil Spencer einige Zeit später seine Worte ein wenig relativierte und sagte, dass sich die Situation ändern könnte. Es stellt sich heraus, dass der Tag gekommen ist.

Das Unternehmen hat eine Erklärung an The Verge geschickt, in der es über die Erhöhung des bisher geltenden Preises der Xbox Series X um 50 Euro berichtet, der bei 549,99 Euro liegt. Auf diese Weise kehren die beiden Hauptkonsolen der neunten Generation zu gleichen Verkaufspreisen zurück. Die Xbox Series S ist von der Preisänderung nicht betroffen.

Microsoft ist noch einen Schritt weiter gegangen und berichtet auch, dass ab dem nächsten 6. Juli auch die Preise für die Abonnementdienste Xbox Game Pass und Game Pass Ultimate steigen werden (PC Game Pass behält den Preis). Im Falle der Konsole kostet das Abonnement einen Euro mehr und liegt bei 10,99 Euro pro Monat. Für Game Pass Ultimate wird es etwas teurer, da es zwei Euro mehr pro Monat kostet und in Europa bei 14,99 Euro pro Monat bleibt.

Es muss gesagt werden, dass diese Preise nur für neue Abonnements oder Verlängerungen ab dem 6. Juli gelten, während alle, die ein aktives Abonnement haben, sich erst am 13. August mit der Preisdifferenz auseinandersetzen müssen (und die glücklichen Benutzer in Deutschland bis zum 13. September).

Dies ist sicherlich nicht die beste Nachricht, und die Rechtfertigung des Unternehmens für diese Zunahme sowohl der Hardware als auch der Online-Dienste bleibt abzuwarten.