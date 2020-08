Microsoft empfiehlt die Verwendung von Controllern und Kopfhörern für Game Pass und xCloud

Am 15. September Monat wird Microsoft ihr Premium-Abonnement Xbox Game Pass mit der Streaming-Technologie xCloud zusammenfügen. Das bedeutet, dass zahlende Nutzer von ihrem Handy aus auf über 100 verschiedene Xbox-Titel zugreifen können, ohne jemals auch nur in die Nähe einer Konsole zu kommen. Diese Games spielt man natürlich am besten mit einem Controller und in einem Beitrag auf Xbox Wire wurden kürzlich einige Modelle von lizenzierten Microsoft-Partnern empfohlen.

Unter den Controllern finden wir hauptsächlich Razers Kishi, der euer Telefon in eine Art Switch verwandelt, sowie das PowerA, das über eine eingebaute Klemme verfügt. Für Retro-Fans gibt es ansonsten noch einen SN30-Pro-Controller von 8BitDo. Außerdem wird empfohlen, Steelseries-Headsets mit einem USB-C-Dongle zu verwenden, der direkt an das Telefon angeschlossen werden kann.