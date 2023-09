Microsoft bringt eine Xbox Mastercard auf den Markt

HQ

In einem etwas überraschenden Schritt hat Xbox Wire nun angekündigt, dass Microsoft eine Xbox-Kreditkarte herausbringt. Es wird von Mastercard ohne Jahresgebühr ausgegeben und hat fünf Designs zur Auswahl, und Sie können es sogar mit Ihrem Gamertag personalisieren.

Bisher wurde die Xbox-Kreditkarte nur für die USA bestätigt und startet am 21. September für Mitglieder des Xbox-Insider-Programms, mit einer offiziellen Veröffentlichung für alle ab nächstem Jahr. Durch die Verwendung der Karte sammeln Sie Punkte "mit täglichen Einkäufen, die Sie bei Spielen und Add-Ons bei xbox.com einlösen können", und wenn Sie sich anmelden, erhalten Sie einen Bonus von 5.000 Punkten (im Wert von 50 USD) sowie drei Monate Xbox Game Pass Ultimate (nur für neue Mitglieder, aber diese Monate können an Freunde oder Familie verschenkt werden). Wenn Sie Dinge von Xbox.com kaufen oder damit für Dienste wie Disney+ und Netflix (und mehr) bezahlen, erhöht sich die Anzahl der Punkte, die Sie erhalten, um das 3- bis 5-fache.

Wir bezweifeln, dass diese Karte in absehbarer Zeit in Europa ankommen wird, und Kreditkarten sind nicht jedermanns Sache und sollten mit Vorsicht behandelt werden. Sony hat auch ein ähnliches Angebot für PlayStation mit Visa, und auch diese Option ist derzeit nur in Amerika verfügbar.

Wären Sie an einer PlayStation- oder Xbox-Kreditkarte interessiert und würden Sie Punkte sammeln?

Danke The Verge