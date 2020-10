Microsoft bestätigt fast vollständige Rückwärtskompatibilität der Xbox Series X/S

Microsoft kündigte schon vor Längerem an, dass die neuen Xbox-Konsolen rückwärtskompatibel mit der Xbox One sein werden. Auf Twitter ging Microsoft-Mitarbeiter Jason Ronald nun ins Detail:

"Nach über 500.000 Stunden an Tests können wir euch freudig mitteilen, dass alle Xbox-One-Spiele und Titel für die Xbox und Xbox 360, die auf der Xbox One spielbar sind, mit besserem Aussehen und besserer Spielbarkeit von Anfang an auf Xbox Series X|S genutzt werden können. Die einzige Ausnahme ist die minimale Anzahl an Titeln, die Kinect erfordert."

Noch mehr Infos zur neuen Xbox-Generation findet ihr in unserem Interview mit Xbox-Chef Phil Spencer.