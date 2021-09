Microids möchte in den nächsten fünf Jahren drei Asterix-Videospiele veröffentlichen

HQ

Asterix & Obelix: Slap Them All ist ein klassisches Beat 'em Up mit authentischer 2D-Comic-Grafik, das am 25. November für PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheint. Wie es aussieht, können sich Fans in den kommenden Jahren auf viel mehr Asterix-Liebe freuen, da der französische Publisher Microids zusammen mit dem Verlag Les Éditions Albert René einen Kooperationsvertrag unterzeichnete. Dieser hat das Ziel, drei weitere Titel aus "verschiedenen Videospiel-Genres" hervorbringen. Genauere Infos gibt es nicht, doch eine gute Nachricht ist es für die Fans allemal.