Mickey 17 scheint kein Kassenerfolg zu werden

Der neueste Film von Parasite-Regisseur Bong Joon-HoMickey 17 hat die Kritiker weitgehend beeindruckt, aber er hat es nicht ganz geschafft, eine riesige Menge an den Kinokassen zu sammeln. Zumindest, wenn man sich das Eröffnungswochenende ansieht.

Insgesamt erzielte Mickey 17 an den Kinokassen 53.300.000 $ (via Variety). Das Budget des Films betrug Berichten zufolge 118 Millionen US-Dollar und das Marketingbudget rund 80 Millionen US-Dollar. Es werden daher rund 275 Millionen US-Dollar benötigt, um die Gewinnschwelle zu erreichen, was nicht ganz wahrscheinlich ist.

Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass ein Film nach einem etwas enttäuschenden Eröffnungswochenende die Gewinnschwelle erreicht, aber wenn man bedenkt, dass Mickey 17 einen ziemlichen Berg vor sich hat, sind wir uns nicht sicher, ob er den Aufstieg schaffen kann. Da viele Filme heutzutage an ihrem Eröffnungswochenende die meisten Einnahmen an den Kinokassen erzielen, müssen wir sehen, ob Mickey 17 durch gute Mundpropaganda mehr Leute in die Kinos bringen kann.