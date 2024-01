Michael von GTA V hat es satt, dass Leute Grand Theft Auto VI als woke bezeichnen

HQ

Ned Luke, der Schauspieler, der Michael in Grand Theft Auto V spielt, hat gegen Spieler zurückgeschossen, die gesagt haben, dass Grand Theft Auto VI nach der Veröffentlichung des ersten Trailers des Spiels im letzten Monat "woke" geworden ist.

"Es gibt viele dieser Clowns hier draußen, die sagen: 'Rockstar wird woke, sie stürzen sich in die Wokeness der Welt'. Zunächst einmal gab es in der Vergangenheit andere weibliche Protagonistinnen, aber offensichtlich nicht in etwas so Großem wie diesem", sagte Luke gegenüber IGN.

"GTA 6 wird das größte Spiel aller Zeiten. Sie sieht für mich aus wie ein Bada**. In der letzten Szene, in der sie hereinplatzen, sah sie aus wie ein Bada**. Und das Coole war, dass sie den Weg gewiesen hat. Sie stieß die Tür auf, und dann war Jason wieder da. Also, ich weiß nicht, ob du das hineininterpretieren kannst, denn sie wird die große Zeit sein und er wird mit ihr zusammen sein, oder was."

Lucia war nicht die einzige Treiberin des Hasses von Gamern. Wie immer, wenn eine Minderheit vertreten ist, wurde sofort auf die Idee der weißen Ersetzung hingewiesen, als ob der männliche Protagonist im Spiel kein weißer Mann wäre. Es ist alles reaktionäres Zeug, und um ehrlich zu sein, ist es am besten, es einfach zu ignorieren, anstatt in den dampfenden Giftmüll gespült zu werden.