Michael Chernus schlüpft in die Rolle des Serienmörders John Wayne Gacy

Devil in Disguise: John Wayne Gacy entwickelt sich zu einem der größten True-Crime-Events dieses Herbstes. In acht schaurigen Episoden wird die Serie einen der verstörendsten Serienmörder aller Zeiten porträtieren, einen Mann, der zwischen 1972 und 1978 mindestens 30 junge Männer und Jungen ermordet hat. Michael Chernus (bekannt aus Severance und Orange Is the New Black) schlüpft in die Rolle des Gacy, obwohl er zunächst zögerte, die Rolle anzunehmen, da er eine so monströse Figur nicht verherrlichen wollte.

Serienschöpfer Patrick Macmanus verspricht, dass sich die Geschichte in erster Linie auf die Opfer konzentrieren wird, anstatt Gacy als eine Art charismatisches Monster darzustellen. Es ist eine bewusste Entscheidung, ein direkter Kontrast zum Netflix-Hit Dahmer, der in der Kritik stand, weil er sich zu sehr auf den Mörder selbst konzentrierte.

Die Premiere ist für den 16. Oktober in den USA geplant und wird wahrscheinlich am selben Tag weltweit über SkyShowtime ausgestrahlt. Der Trailer, den Sie sich unten ansehen können, bietet einen düsteren und ernsthaften Vorgeschmack darauf, was Sie von Devil in Disguise: John Wayne Gacy erwarten können.

