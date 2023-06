HQ

The Bearded Ladies etabliert sich langsam als einer der überzeugendsten Entwickler von taktischen RPGs. Das schwedische Studio servierte zuvor Mutant Year Zero: Road to Eden und hat nun seinen Nachfolgetitel Miasma Chronicles vorgestellt.

Dieses Spiel spielt in einer verwüsteten postapokalyptischen Welt und kombiniert eine düstere und fesselnde Erzählung mit einem straffen und herausfordernden Strategie-Gameplay. Die Idee hinter der Geschichte sieht vor, dass der Protagonist Elvis durch eine Welt reist, die von einer zerstörerischen Kraft namens Miasma zerstört wurde, alles in dem Bemühen, zuerst seine Mutter zu finden und dann Antworten darauf zu finden, warum die Miasma aufgeregt und aggressiv wird, während er die Bedrohungen, die diese schreckliche Zukunft ausmachen, vermeidet und überwindet.

Die Erzählung ist eine der Stärken von Miasma Chronicles, da sie den Spieler mit fesselnden Dialogen und unerwarteten Wendungen in ihren Bann zieht, zusätzlich dazu, dass er keine Angst davor hat, wirklich grausame und dunkle Momente zu servieren, die Sie schockieren und überraschen werden. Die Charaktere sind auch gut definiert und es fühlt sich interessant an, ihnen zu folgen, auch wenn einige mit der Art und Weise, wie sie in Gesprächen sprechen und in der Hitze des Gefechts Füllzeilen schreien, fast Karikaturen der amerikanischen Kultur sind.

Die Handlung wird auch durch die absolut fantastischen Umgebungen und Levels unterstützt, die Sie in Echtzeit erkunden können. Seien es Städte voller Zivilisten, Sümpfe voller mutierter Froschmonster, Science-Fiction-Einrichtungen und vieles mehr, unabhängig davon, wo du dich in der Handlung befindest, wirst du dich abseits der ausgetretenen Pfade wagen wollen, um Lore-Einträge zu sammeln, die der Welt Kontext verleihen, Nebenquests für Beute und Erfahrung anzunehmen und auch einfach nur Umgebungsrätsel zu lösen, in der Hoffnung, ein paar versteckte Leckereien zu finden. Diese können mit dem einfachen Lesen eines Lore-Eintrags verbunden sein, um einen sicheren Code zu lernen, oder es kann erfordern, dass Sie die Umgebung im Auge behalten, um Hinweise darauf zu erhalten, wie Sie auf ein verstecktes Gebiet zugreifen können. Die Hauptquestreihe und die Kämpfe mögen das Fleisch auf den Knochen dieses Spiels sein, aber darüber hinaus gibt es viel zu tun.

Apropos Kampf: Miasma Chronicles verwendet ein taktisches Strategiesystem, das einige großartige Elemente und Funktionen enthält, aber auch einige der seltsamen Frustrationen, die immer noch in der X-COM-Franchise herumschwirren. Wenn du in einen Kampf einsteigst, musst du deinen Charakteren befehlen, ihre beiden Aktionspunkte so zu verwenden, wie du es für richtig hältst. Das kann sein, dass du dich bewegst und dann auf einen Feind schießt, oder dass du nachlädst und dann eine Granate wirfst, je nachdem, in welcher Situation du dich befindest. Im Allgemeinen handelt es sich um eine sehr intuitive Kampfsuite, die nicht mit Komplexität überfordert ist, auch wenn Höhenänderungen, mächtige Miasma-Fähigkeiten (die verheerend sein können, aber nicht spielzerstörend sind), Verbrauchsgegenstände, Elementarschadensarten und -resistenzen sowie verschiedene Waffentypen jede Menge einzigartige Optionen bieten.

Aber abgesehen davon verabscheue ich immer noch das Prozentsystem, das das Spiel verwendet, bei dem die Vision definiert, wie erfolgreich ein Schuss sein wird. Obwohl feindliche Einheiten deutlich sichtbar sind, hast du oft eine Trefferchance von 50 %, oder wenn du denkst, dass deine Charaktere sicher und geschützt sind, wird ein Feind einen Weg finden, einen Schuss einzuschleichen. Es kann frustrierend sein, damit umzugehen. Der Kampf ist jedoch das, was du in Miasma Chronicles daraus machst, als ob taktisches Strategie-Gameplay nicht wirklich dein Ding wäre, dann nimmt dir der Grundschwierigkeitsgrad den Stachel und ermöglicht es dir, in erster Linie die Erkundung und Erzählung zu genießen, während die anspruchsvolleren Schwierigkeitsgrade bedeuten, dass jede einzelne Entscheidung, die du triffst, ein Spielende sein könnte.

Um den Kampf ein wenig einzigartiger zu machen, hat Miasma Chronicles auch ein Stealth-Element, bei dem du feindliche Einheiten ausschalten kannst, bevor du in eine echte Kampfbegegnung hineingezogen wirst. Indem du Feinde mit schallgedämpften Waffen und Fähigkeiten isolierst und dann eliminierst, kannst du die Anzahl der Feinde gleichzeitig im Spiel reduzieren, was den Kampf als Ganzes erheblich zugänglicher macht. Hinzu kommen die Charakterdesigns und der Fortschritt im RPG-Stil, der es Ihnen ermöglicht, Elvis und seine Verbündeten zu einzigartigen Kämpfern zu machen, die jeweils ihren eigenen Kampfstil mitbringen (z. B. kann der Roboter Diggs in eine Tank-Präsenz eingebaut werden, während es bei Jade um Tarnung und kritische Treffer geht), indem Sie Fertigkeitspunkte ausgeben und Waffen- und Charaktermodifikationen an Ort und Stelle einsetzen. Im Grunde gibt es eine Menge auszupacken und zu versenken, wenn Sie sich mehr als nur der einzigartigen Handlung hingeben möchten.

Ich habe im Laufe meiner Zeit beim Spielen von Miasma Chronicles ein paar seltsame Fehler und Probleme bemerkt, darunter unsichtbare Feinde und Einbrüche der Bildrate, aber im Allgemeinen ist die Leistung des Spiels ziemlich gut und zeigt den Grad an Feinschliff, der einigen PC-Spielen in letzter Zeit fehlt. Außergewöhnlich ist die Präsentation auch in der Umgebungsgestaltung, auch wenn die Charaktermodelle manchmal etwas hässlich daherkommen.

Alles in allem ist Miasma Chronicles ein solides Taktik-RPG, das qualitativ hochwertige Kampfbegegnungen bietet, zusammen mit einer Geschichte, die spannend zu verfolgen ist und alles in einer Welt spielt, die Sie erkunden möchten. Es hat manchmal seine Knicke und Probleme, aber die Tiefe der RPG-Systeme und die solide Leistung reichen aus, um Sie zu beschäftigen und zu unterhalten. The Bearded Ladies hat einen weiteren Gewinner im Bereich der taktischen RPGs serviert.