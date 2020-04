MHW: Iceborne - Titel-Update 4.0 und Alatreon auf unbestimmte Zeit verzögert

Capcom hat heute eine Verzögerung in der weiteren Entwicklung von Monster Hunter World: Iceborne gemeldet. Das Spiel sollte im Mai mit dem wütenden Elementardrachen Alatreon erweitert werden, doch die Umstellung vom Bürobetrieb ins Home Office hat die Japaner vor eine Herausforderung gestellt, weshalb sich die weitere Produktion verzögert.

Das Studio hat das kommende Titel-Update 4.0 auf unbestimmte Zeit verschoben, will Spieler allerdings mit neuen Event-Quests und mächtigen Belohnungen über die zusätzliche Wartezeit hinweghelfen. Das laufende Frühjahrs-Event "Full Bloom Festival" wird deshalb bis Anfang Mai ausgeweitet, allerdings müssen Spieler in Italien, Spanien und Frankreich schon jetzt mit weiteren Einschränkungen rechnen. Capcom teilte nämlich ebenfalls mit, dass die Synchronaufnahmen in diesen Sprachen vorerst nicht geliefert werden können.