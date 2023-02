HQ

Als Nintendo am Mittwochabend ein Remaster des Gamecube-Meisterwerks Metroid Prime ankündigte und dabei startete, gebe ich zu, dass ich in meiner Einsamkeit einen kleinen geekigen Siegestanz gemacht habe. Wir reden von extrem unkonventionellen und vielen unkontrollierten Bewegungen mit Gliedmaßen, die überall hingehen, und es war wahrscheinlich ein Glück, dass es so spät in der Nacht und dunkel draußen war, wie ich mir vorstelle, dass der Anblick meine Nachbarn dazu gebracht hätte, sowohl die Polizei als auch die Exorzistenpriester zu rufen.

Weil ich mich sehr gefreut habe zu hören, dass Metroid Prime wieder im Rampenlicht steht, und es ist zusätzlich wichtig, euch, dem Leser, zu sagen, dass ich extrem starke Gefühle für dieses Gamecube-Juwel habe. Schließlich ist Samus Arans 3D-Debüt meiner Meinung nach eines der besten Spiele aller Zeiten und es sind wirklich nur Dark Souls und The Legend of Zelda: Ocarina of Time, die dieses Meisterwerk unter all den Hunderten von Abenteuern, die ich im Laufe der Jahre gespielt habe, übertreffen.

20 Jahre sind vergangen, aber die Magie bleibt.

Mit anderen Worten, ich liebe Metroid Prime, und nachdem ich jetzt viel Zeit mit Metroid Prime Remastered verbracht habe, gibt es nichts, was mich dazu gebracht hat, diese Meinung überhaupt zu ändern. Weil dies 20 Jahre später immer noch ein lächerlich gutes Abenteuerspiel ist und alles, was das Original in den frühen 2000er Jahren so brillant gemacht hat, in dieser Wiederveröffentlichung intakt ist, während die Grafik poliert wurde, um das Erlebnis noch mehr zum Leben zu erwecken. Nein, wir reden hier sicherlich nicht von einem kompletten Remake im Sinne von Resident Evil 2 oder Final Fantasy VII, aber irgendwie spielt das keine große Rolle, da das Ausgangsmaterial auch heute noch von so unglaublich hoher Qualität ist.

Zum Beispiel habe ich die Gamecube-Version vor ein paar Jahren durchgespielt, und was Prime meiner Meinung nach immer so unsterblich gemacht hat, ist, dass es immer auf einem soliden Fundament von herausragendem und zeitlosem Design sowohl in der Ästhetik als auch in der Gameplay-Mechanik stand. Denn die Level und das Tempo sind von Anfang bis Ende nahezu perfekt und du darfst immer deinen eigenen Weg gehen, während die Entwickler dich als Spieler langsam zu deinem Hauptziel führen. Fügen Sie die knallharte Atmosphäre und das schleichende Gefühl hinzu, allein auf einem fremden Planeten zu sein (ohne sich schwach und verletzlich zu fühlen), und es gibt kein besseres dreidimensionales Metroidvania-Abenteuer, wenn ich es selbst sage, und Retro Studio's Jungfernarbeit ist in vielerlei Hinsicht immer noch der Branchenführer in diesem Genre, obwohl es mittlerweile zwei Jahrzehnte über seine Zeit hinaus ist.

Viele kleine Ergänzungen wie aktualisierte Modelle, detailliertere Texturen und neu erstellte Effekte erwecken die Welt zum Leben.

Aber wenn das Original immer noch so wahnsinnig gut ist, warum sollte man sich für ein Remaster interessieren?

Es ist eine legitime Frage zu stellen, wenn Sie £ 35 ausgeben müssen, und ehrlich gesagt denke ich immer noch, dass Sie Ihre alte Gamecube-Konsole abholen und das Original durchspielen können, ohne die allgemeine Brillanz zu verpassen. Nichtsdestotrotz ist Metroid Prime Remastered eine phänomenale Neuauflage eines bereits meisterhaften Spiels, und es ist zweifellos auch der beste Weg, dieses Meisterwerk heute zu erleben. Das offensichtlichste Upgrade ist dann natürlich die Grafik, und hier hat Retro wirklich erstaunliche Arbeit geleistet, damit sich die alten Gamecube-Modelle wieder lebendig und modern anfühlen.

Für das ungeübte Auge mögen die Änderungen natürlich trivial erscheinen, aber für diejenigen, die diesen Klassiker unzählige Male durchgespielt haben, stechen die Optimierungen wirklich mit zusätzlicher Klarheit hervor, und überall gibt es neue kleine Details zu entdecken. Allein die Tatsache, dass man jetzt klare Inschriften entlang der Wände von Chozo Ruins sehen kann, oder dass das gesamte Metallgeschrott in der Raumstation tatsächlich wie einzelne Objekte statt wie blockige Quadrate aussieht, fügt dem Erlebnis unglaublich viel hinzu. Die aufgepeppten Texturen in allem, von Umgebungen bis hin zu Feinden und Fauna, lassen einen auch mehrmals anhalten, um einen genaueren Blick darauf zu werfen, und ich weiß nicht, wie oft ich ein Monster mein virtuelles Selbst greifen ließ, nur weil ich seine Anatomie etwas genauer untersuchen wollte.

Vertraut und doch neu zugleich.

Die Beleuchtung wurde ebenfalls einem großen Update unterzogen, und wieder einmal erhellen diese kleinen raffinierten Details das gesamte Erlebnis auf hervorragende Weise. Zu beobachten, wie sich die Lichtstrahlen durch die Säulen im oben genannten Chozo Temple winden, ist eine Augenweide, und es ist genauso angenehm, wenn Sie zum ersten Mal einen Fuß zwischen die regennassen Klippen von Tallon IV setzen oder die Hitze der Lava im Inneren spüren Magmoor Caverns .

In Bezug auf die Leistung fließt das Abenteuer mit 60 Bildern pro Sekunde sehr gut, und während ich während der geschäftigsten Schlachten gelegentlich Einbrüche erlebt habe, ist es insgesamt ein sehr ausgefeiltes Spiel, das uns für die Nintendo Switch angeboten wird. Beim Spielen im Handheld-Modus sieht übrigens alles von Modellen bis hin zu Texturen dank des kleineren Bildschirms etwas schärfer aus, aber selbst wenn es auf einem größeren Fernsehbildschirm angezeigt wird, schafft es Retro Studios, genug Leistung aus der alten Switch-Konsole zu zwingen, damit sich Tallon IV ordentlich und stilvoll anfühlt, zumindest wenn man bedenkt, dass dies immer noch ein aufgewärmtes Gamecube-Spiel ist, über das wir hier sprechen.

Die Bosse sind heute genauso furchterregend wie in den frühen 2000er Jahren.

Man kann nicht über Metroid Prime sprechen, ohne die fabelhafte Musik zu erwähnen, und der Original-Soundtrack ist 2023 genauso meisterhaft wie 2003. Ich habe keine sachlichen Beweise für meine nächste Aussage, aber es fühlt sich an, als ob die Musik und die Klänge in dieser Version mit noch mehr "Oomph" geliefert werden, als es in der Vergangenheit geklungen hat. Denn wie die Grafik fühlt sich die Klanglandschaft klarer und klarer an, und als ich das erste Mal mit dem Aufzug zum Magmoor Caverns fuhr, war ich wirklich beeindruckt, wie großartig die Weltuntergangsköre in wahrer God of War-Manier aus den Lautsprechern vibrierten. Egal, wie man es dreht, Kenji Yamamotos Soundtrack klingt besser als je zuvor, und gepaart mit der fantastischen Klanglandschaft in allem, von Effekten bis hin zur emotional aufgeladenen Informationsstimme des Raumanzuges, erwacht dieses epische Weltraumabenteuer genauso zum Leben wie in den frühen 2000er Jahren.

Hallo Darkness, mein alter Freund.

Auf der positiven Seite werden uns diesmal auch einige neue Steuerungsoptionen angeboten, und neben den klassischen Steuerungsschemata aus den Gamecube-Tagen finden wir auch Bewegungssteuerungsoptionen, Hybridversionen und eine Standard-FPS-Suite, bei der Sie das Ziel mit dem rechten Stick steuern. Die Steuerung aus dem Original ist wahrscheinlich der größte Nachteil für viele, die versucht haben, das Spiel danach aufzunehmen, und es ist schön zu sehen, dass sie sowohl die nostalgischen Puristen ansprechen, die nach maximaler Wiederverbindung zu ihren geliebten Erinnerungen suchen, als auch neuen Spielern einen einfacheren Zugang zum Meistern bieten. Zwei Daumen hoch!

Viel stimmungsvolles Licht und stimmungsaufhellende Details.

Wenn ich Metroid Prime Remastered ausschließlich nach den hinzugefügten Ergänzungen beurteilen würde und wie äußerst respektvoll es mit dem Quellmaterial umgegangen ist, würde ich wahrscheinlich ohne zu zögern eine Top-Bewertung abgeben. Metroid Prime ist, wie bereits erwähnt, ein Meisterwerk, und mit der aktualisierten Grafik und Beleuchtung sowie der verbesserten Steuerung ist dies die ultimative Version eines der besten Action-Abenteuer der Welt. Es gibt jedoch einen Haken.

Denn egal wie brillant das Spiel sein mag und egal wie gut die Updates sind, am Ende des Tages ist es im Herzen ein 20 Jahre altes Spiel. Wir sprechen nicht über ein Remake, wie gesagt, bei dem alles von Grund auf neu aufgebaut wurde, aber das Gesamterlebnis ist im Guten wie im Schlechten das gleiche, das wir in den frühen 2000er Jahren auf Nintendos lila Gaming-Würfel genossen haben. Dann 35 Pfund zu verlangen, um an diesen Neuheiten teilzunehmen, besonders wenn die meisten von uns das fragliche Spiel bereits besitzen, bringt einen kleinen Riss in die Rüstung. Es ist sicherlich keine Abzocke, und £ 35 für ein Meisterwerk können sicherlich als Geschenk für viele angesehen werden, aber wenn man auch bedenkt, dass man nur Zugang zum ersten Teil einer Trilogie erhält, ist es schwer, sich nicht doch ein bisschen geizig zu fühlen.

Metroid Prime ist sicherlich bei weitem das beste Spiel im Vergleich zum Zweitplatzierten Echoes und dem abschließenden Teil Corruption, aber ein komplettes Paket, bei dem alle drei Titel die gleiche Liebe und Sorgfalt erhielten, wäre offensichtlich vorzuziehen gewesen, und eine ähnliche Sammlung wie die, die wir 2007 für die Wii bekommen haben ( Metroid Prime Trilogy) hätte einen höheren Preis (und sogar einen kräftigen vollen Preis) auf eine viel akzeptablere Weise gerechtfertigt.

Samus Aran beweist einmal mehr, wer der coolste Spielcharakter der Welt ist.

Wenn Sie sich jedoch nicht davon abschrecken lassen, ein paar Pfunde mehr wegzuwerfen, wenn es um den Kauf geht, ist dies ein absolutes MUSS für Ihre Spielesammlung. Denn selbst wenn du, wie ich, in den letzten zwanzig Jahren Metroid Prime in Stücke gespielt hast, macht Remastered genug neue Sachen, um das Abenteuer wieder frisch zu machen.

Wenn Sie also zu denen gehören, die dieses Juwel noch nie erlebt haben, ist dies wirklich eine ausgezeichnete Gelegenheit, sofort loszulegen. Denn Metroid Prime ist immer noch eines der besten Spiele der Welt, und du bist es dir wirklich schuldig, es in Metroid Prime Remastered von seiner besten Seite zu erleben.