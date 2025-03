Metroid Prime 4: Beyond erscheint während der Nintendo Direct

HQ

Wenn Sie dachten, Nintendo spart Metroid Prime 4: Beyond für seine große Switch 2 Direct nächste Woche, liegen Sie falsch. Das Spiel ist gerade auf der laufenden Nintendo Direct erschienen und bietet eine Ankündigung, die nicht nur ein Veröffentlichungsdatum im Jahr 2025 bestätigt, sondern auch ein klares Bekenntnis dazu, dass das Spiel auch wieder auf Switch 1 erscheint.

Wie auch immer, was das Gameplay betrifft, so bietet es Einblicke in neue Fähigkeiten, die Samus auf dem Planeten Viewros meistern kann, und dann wird auch angedeutet, woher Samus diese neuen Moves hat und ob es jemanden oder etwas gibt, das die Fäden zieht...

Wir sehen, wie die Sci-Fi-Heldin Aliens in die Luft jagt und sich durch Bedrohungen kämpft, während sie Umweltprobleme und Hindernisse überwindet, bevor sie auf ein ungewöhnliches und ziemlich ätherisches Wesen trifft.

Freuen Sie sich auf Metroid Prime 4: Beyond ?