Metroid Dread lehrt Tetris 99 in neuem Maximus Cup das Fürchten

In den letzten Monaten wurden Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros. 35 und Mario Kart Live: Home Circuit veröffentlicht, doch die Feierlichkeiten zum 35-jährigen...

Tetris 99 hat uns in diesem Jahr bereits eine ganze Menge toller Momente beschert, doch es wird noch besser. Entwickler Arika will das Spiel mit einem Team-Battle-Modus...

Tetris 99: Grand Prix 6 lockt mit Design im Stil von Fire Emblem: Three Houses

am 19. August 2019 um 09:04 NEWS. Von Stefan Briesenick

Nintendo wird in dieser Woche den sechsten Grand Prix in Tetris 99 starten und der bietet Fans von Fire Emblem: Three Houses einen speziellen Anreiz. Ab dem 23. August...