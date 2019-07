Metal Wolf Chaos XD treibt Anfang August sein Unwesen

Bevor FromSoftware mit Dark Souls die Herzen der Menschheit in Verzweiflung hüllte, haben sie schon einige kultige Spiele entwickelt. 2004 erschien auf der Ur-Xbox Metal Wolf Chaos (allerdings ausschließlich in Japan), diesen Herbst wird der Titel als XD-Version neu aufgelegt. Publisher Devolver Digital hat uns einen frischen Trailer mit Spielszenen und dem Erscheinungsdatum geschickt, um auf die bevorstehende Veröffentlichung aufmerksam zu machen.

Entwickler General Arcade modernisiert den Titel optisch und spielerisch, damit das alte Game auch heute noch knackig wirkt. Das Gameplay aus dem Video überzeugt deshalb vielleicht nicht unbedingt visuell, dafür mit gewaltigen Partikelexplosionen und jeder Menge einstürzender Gebäude. Die Steuerung soll ebenfalls überarbeitet worden sein, 4K- und Breitbild-Displays werden laut Pressemitteilung ebenfalls unterstützt.

Das Spiel erscheint als "aktualisierte Wiederveröffentlichung" zum Preis von 20,99 Euro auf PS4, Xbox One und PC (Steam). Vorbesteller dürfen sich je nach Plattform auf einen Vorbesteller-Skin für ihren Mech freuen. Das Erscheinungsdatum ist laut Devolver der 6. August. Ach und falls ihr euch fragt, um was es in Metal Wolf Chaos XD eigentlich geht: Wir sind ein fähiger Kampfpilot in einem Super-Mech-Anzug, der das Weißt Haus in einem Staatsstreich verteidigen muss.